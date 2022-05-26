Телеведущий Соловьев обозвал свердловчан сатанистами

26 мая 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Соловьев назвал сатанистами тех, кто выступал против строительства храма Святой Екатерины Фото: Александр Мамаев © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев назвал сатанистами участников протестных акций в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины в 2019 году. Об этом он рассказал в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE». «Это был не сатанизм, когда прыгали вот эти, которые, „кто не скачет, тот…“, а потом прыгали и говорили: „Чтобы не было храма и был сквер?“ Это были не сатанисты в Екатеринбурге?» — заявил Соловьев. Ранее телеведущий Владимир Соловьев разозлился из-за фото набережной Исети, которые опубликовала представитель МИД РФ Мария Захарова. На кадрах видно, что место, за которое боролись противники строительства храма святой Екатерины, завалено бутылками и мусором. Соловьев заявил, что безразличие местных властей позорит Екатеринбург.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал сатанистами участников протестных акций в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины в 2019 году. Об этом он рассказал в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE». «Это был не сатанизм, когда прыгали вот эти, которые, „кто не скачет, тот…“, а потом прыгали и говорили: „Чтобы не было храма и был сквер?“ Это были не сатанисты в Екатеринбурге?» — заявил Соловьев. Ранее телеведущий Владимир Соловьев разозлился из-за фото набережной Исети, которые опубликовала представитель МИД РФ Мария Захарова. На кадрах видно, что место, за которое боролись противники строительства храма святой Екатерины, завалено бутылками и мусором. Соловьев заявил, что безразличие местных властей позорит Екатеринбург.