Телеведущий Соловьев обозвал свердловчан сатанистами

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Соловьев назвал сатанистами тех, кто выступал против строительства храма Святой Екатерины Фото:

Телеведущий Владимир Соловьев назвал сатанистами участников протестных акций в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины в 2019 году. Об этом он рассказал в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE».

«Это был не сатанизм, когда прыгали вот эти, которые, „кто не скачет, тот…“, а потом прыгали и говорили: „Чтобы не было храма и был сквер?“ Это были не сатанисты в Екатеринбурге?» — заявил Соловьев.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев разозлился из-за фото набережной Исети, которые опубликовала представитель МИД РФ Мария Захарова. На кадрах видно, что место, за которое боролись противники строительства храма святой Екатерины, завалено бутылками и мусором. Соловьев заявил, что безразличие местных властей позорит Екатеринбург.

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Телеведущий Владимир Соловьев назвал сатанистами участников протестных акций в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины в 2019 году. Об этом он рассказал в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE». «Это был не сатанизм, когда прыгали вот эти, которые, „кто не скачет, тот…“, а потом прыгали и говорили: „Чтобы не было храма и был сквер?“ Это были не сатанисты в Екатеринбурге?» — заявил Соловьев. Ранее телеведущий Владимир Соловьев разозлился из-за фото набережной Исети, которые опубликовала представитель МИД РФ Мария Захарова. На кадрах видно, что место, за которое боролись противники строительства храма святой Екатерины, завалено бутылками и мусором. Соловьев заявил, что безразличие местных властей позорит Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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