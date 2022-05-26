Евгения Куйвашева вновь упомянули в эфире «Соловьев LIVE» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев допустил, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев может быть связан с опальным бизнесменом Михаилом Ходорковским (внесен в реестр физлиц-иноагентов). В эфире своего шоу журналист вспомнил псевдо-расследование 2016 года о том, что экс-глава «ЮКОСа» якобы оплатил Куйвашеву обучение в Йельском университете в США.

«То, что президент [Владимир Путин] сказал, что не против, чтоб [Куйвашев] шел на выборы — это отношения президента и Куйвашева. Я в это не лезу, я не государственный человек. Но я спрашивал и буду спрашивать: как лично Куйвашев относится [к спецоперации]?! <…> Кстати, так мне никто и не рассказал — это правда или нет, что обучение [Куйвашева] в Йеле оплачивалось Ходорковским? Надеюсь, что это ложь! И надеюсь, что это никак не связано с нынешней странной, незаявленной позиции», —

В 2016 году по соцсетям начала расходиться публикация о том, что в начале 2000-х Ходорковский якобы спонсировал обучение Куйвашева в Йельском университете. В связи с этим авторы публикации называли губернатора «агентом госдепа США». Сам же Куйвашев еще в 2012 году заявлял, что не получал классическое образование в Йеле, а прослушал несколько лекций в местной школе менеджмента.

Владимир Соловьев не раз критиковал свердловские власти за отсутствие четкой позиции относительно спецоперации России на Украине. Он призывал губернатора Куйвашева выразить свое мнение об операции. В своих высказываниях ведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Многие свердловчане выступили в защиту родного региона. Так, бард Александр Новиков в своем обращении к Соловьеву посоветовал «фильтровать хрюканину».