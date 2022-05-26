Набиуллина потребовала больше денег для России

Центробанк должен определить новые параметры функционирования финансовой системы, заявила Эльвира Набиуллина
В ближайшее время российской экономике понадобятся новые финансовые ресурсы. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24».
«Российская экономика входит в период структурной трансформации и будет остро нуждаться в финансовых ресурсах. Банку России нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, пересмотреть подходы к регулированию», — сказала Набиуллина.
Ранее Центробанк резко снизил ключевую ставку до 11% после рекордного роста до 20%. Банк России также обновил прогноз по инфляции. Аналитики ЦБ считают, что инфляция в России вернется к 4% уже в 2024 году.
Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RUПодписаться