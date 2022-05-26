Набиуллина потребовала больше денег для России

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Центробанк должен определить новые параметры функционирования финансовой системы, заявила Эльвира Набиуллина Фото:

В ближайшее время российской экономике понадобятся новые финансовые ресурсы. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24».

«Российская экономика входит в период структурной трансформации и будет остро нуждаться в финансовых ресурсах. Банку России нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, пересмотреть подходы к регулированию», — сказала Набиуллина.

Ранее Центробанк резко снизил ключевую ставку до 11% после рекордного роста до 20%. Банк России также обновил прогноз по инфляции. Аналитики ЦБ считают, что инфляция в России вернется к 4% уже в 2024 году.

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В ближайшее время российской экономике понадобятся новые финансовые ресурсы. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Российская экономика входит в период структурной трансформации и будет остро нуждаться в финансовых ресурсах. Банку России нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, пересмотреть подходы к регулированию», — сказала Набиуллина. Ранее Центробанк резко снизил ключевую ставку до 11% после рекордного роста до 20%. Банк России также обновил прогноз по инфляции. Аналитики ЦБ считают, что инфляция в России вернется к 4% уже в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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