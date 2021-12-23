23 декабря 2021

Люди в погонах сорвали сделку мэрии в Тюменской области. Чиновники нарушили закон

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес, сделка, договор. клипарт, бизнесмен, сделка, бизнес, договор, контракт
УФАС сорвала сделку администрации Ишимского района и пассажирского автотранспортного предприятия Фото:

Администрацию Ишимского района Тюменской области уличили в заключении антиконкурентного соглашения с местным пассажирским автотранспортным предприятием (ПАТП). Об этом сообщает официальный сайт регионального управления ФАС. Там уточнили, что чиновники помогли предприятию получить выгодный госконтракт на перевозки в Ишимском районе.

«Восьмой Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения и предписания, принятые Тюменским УФАС в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства. Нарушения были выявлены в ходе заключения между администрацией Ишимского района и АО „Ишимское ПАТП“ устного антиконкурентного соглашения при осуществлении закупок на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по маршрутам, связывающим Ишим с населенными пунктами Ишимского района», — сообщает официальный сайт Тюменского УФАС.

Антимонопольщики выяснили, что контракт на перевозки с Ишимским ПАТП был заключен с нарушениями. В частности, условия тендера подогнали под возможности предприятия, из-за чего оно получило высокую оценку заявки. Участникам незаконной сделки были выданы предписания на обеспечение конкуренции и расторжение заключенных контрактов, связанных с регулярными перевозками

Администрация Ишимского района и представители ПАТП обратились в Арбитражный суд Тюменской области, а затем в Восьмой Арбитражный апелляционный суд. Но в удовлетворении заявленных требований им отказали. «Виновные лица были привлечены к административной ответственности на общую сумму чуть менее 3,5 млн. рублей», — добавили в региональном УФАС.

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Администрацию Ишимского района Тюменской области уличили в заключении антиконкурентного соглашения с местным пассажирским автотранспортным предприятием (ПАТП). Об этом сообщает официальный сайт регионального управления ФАС. Там уточнили, что чиновники помогли предприятию получить выгодный госконтракт на перевозки в Ишимском районе. «Восьмой Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения и предписания, принятые Тюменским УФАС в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства. Нарушения были выявлены в ходе заключения между администрацией Ишимского района и АО „Ишимское ПАТП“ устного антиконкурентного соглашения при осуществлении закупок на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по маршрутам, связывающим Ишим с населенными пунктами Ишимского района», — сообщает официальный сайт Тюменского УФАС. Антимонопольщики выяснили, что контракт на перевозки с Ишимским ПАТП был заключен с нарушениями. В частности, условия тендера подогнали под возможности предприятия, из-за чего оно получило высокую оценку заявки. Участникам незаконной сделки были выданы предписания на обеспечение конкуренции и расторжение заключенных контрактов, связанных с регулярными перевозками Администрация Ишимского района и представители ПАТП обратились в Арбитражный суд Тюменской области, а затем в Восьмой Арбитражный апелляционный суд. Но в удовлетворении заявленных требований им отказали. «Виновные лица были привлечены к административной ответственности на общую сумму чуть менее 3,5 млн. рублей», — добавили в региональном УФАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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