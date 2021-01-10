Против известного тюменского бизнесмена возбуждено уголовное дело

Участники торгов придумали, как получить контракты без снижения цены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора АО «Ишимское ПАТП» Петра Павлюченко. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Тюменской области. Руководителя предприятия уличили в картельном сговоре.

«АО „Ишимское ПАТП“ назначен штраф в 6,3 млн рублей. В отношении генерального директора Павлюченко П.Н. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей „Ограничение конкуренции“», — сообщает пресс-служба УФАС по Тюменской области. Предприятие пыталось оспорить решение ведомства в суде, но апелляция не помогла.

По данным ведомства, предприятие и ИП Лысенко А.В. (дело против него также возбуждено) вступили в сговор, чтобы «Ишимское ПАТП» могло получить два контракта по наивысшей цене. Речь идет о торгах на представление межмуниципальных перевозок в Ишимском районе.

Участвуя в конкурсах, Лысенко максимально занижал предложенную цену. Так, он готов был выполнять работу всего за 1 рубль. При этом общая цена двух договоров в 2018 году составляла более 118 миллионов рублей. Вторым участником конкурса было «Ишимское ПАТП».

«Лысенко, став победителем конкурсов, был признан уклонившимся от заключения контрактов в связи с непредставлением обеспечения их исполнения. Победителем признавалось АО „Ишимское ПАТП“. При этом оно в принципе не снижало начальную максимальную цену», — сообщает пресс-служба тюменского УФАС.

Петр Павлюченко — почетный житель Ишима, отец депутата городской думы Сергея Павлюченко. Тот, в свою очередь, занимает должность заместителя гендиректора по эксплуатации в «Ишимском ПАТП». Получить оперативный комментарий от руководства предприятия не удалось, агентство направило официальный запрос.