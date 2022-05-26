Соловьев натравил налоговую на свердловского дипломата-бизнесмена. «Налоговая не зависит от губера»

26 мая 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Соловьев припомнил жалобу бизнесмена Савы Рапича и призвал налоговую проверить его рестораны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Телеведущий Владимир Соловьев припомнил просьбу полномочного представителя посольства Сербии в УрФО, бизнесмена Савы Рапича провести проверку по поводу его высказывания о «центре мерзотной либероты». Комментарий прозвучал в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE». «Что с гражданочкой (пиарщицей губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Аксаной Пановой — прим. ред.), которая бегала и договаривалась с сербом-ресторатором: „Ой, скажи-скажи за губернатора против Соловьева“? Я надеюсь его уже лишили якобы дипломатического статуса? Налоговой бы проверить его ресторанчики. Налоговая-то не зависит от губера и его интересов», — прокомментировал Соловьев. В выступлении Соловьева речь идет о бизнесе Рапича. Он является владельцем ресторана «Сербская таверна», расположенного в центре города. 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После этого представители власти и известные персоны города начали комментировать слова журналиста. Среди них был и полномочный представитель посольства Сербии в УрФО, бизнесмен Сава Рапич, который заподозрил, что за высказываниями телеведущего стоят иностранные спецслужбы. Также он призвал российских силовиков провести проверку по этому поводу.

Телеведущий Владимир Соловьев припомнил просьбу полномочного представителя посольства Сербии в УрФО, бизнесмена Савы Рапича провести проверку по поводу его высказывания о «центре мерзотной либероты». Комментарий прозвучал в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE». «Что с гражданочкой (пиарщицей губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Аксаной Пановой — прим. ред.), которая бегала и договаривалась с сербом-ресторатором: „Ой, скажи-скажи за губернатора против Соловьева“? Я надеюсь его уже лишили якобы дипломатического статуса? Налоговой бы проверить его ресторанчики. Налоговая-то не зависит от губера и его интересов», — прокомментировал Соловьев. В выступлении Соловьева речь идет о бизнесе Рапича. Он является владельцем ресторана «Сербская таверна», расположенного в центре города. 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После этого представители власти и известные персоны города начали комментировать слова журналиста. Среди них был и полномочный представитель посольства Сербии в УрФО, бизнесмен Сава Рапич, который заподозрил, что за высказываниями телеведущего стоят иностранные спецслужбы. Также он призвал российских силовиков провести проверку по этому поводу.