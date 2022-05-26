Соловьев натравил налоговую на свердловского дипломата-бизнесмена. «Налоговая не зависит от губера»

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Соловьев припомнил жалобу бизнесмена Савы Рапича и призвал налоговую проверить его рестораны Фото:
новость из сюжета
Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев припомнил просьбу полномочного представителя посольства Сербии в УрФО, бизнесмена Савы Рапича провести проверку по поводу его высказывания о «центре мерзотной либероты». Комментарий прозвучал в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE».

«Что с гражданочкой (пиарщицей губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Аксаной Пановой — прим. ред.), которая бегала и договаривалась с сербом-ресторатором: „Ой, скажи-скажи за губернатора против Соловьева“? Я надеюсь его уже лишили якобы дипломатического статуса? Налоговой бы проверить его ресторанчики. Налоговая-то не зависит от губера и его интересов», — прокомментировал Соловьев.

В выступлении Соловьева речь идет о бизнесе Рапича. Он является владельцем ресторана «Сербская таверна», расположенного в центре города.

27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После этого представители власти и известные персоны города начали комментировать слова журналиста. Среди них был и полномочный представитель посольства Сербии в УрФО, бизнесмен Сава Рапич, который заподозрил, что за высказываниями телеведущего стоят иностранные спецслужбы. Также он призвал российских силовиков провести проверку по этому поводу.

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Телеведущий Владимир Соловьев припомнил просьбу полномочного представителя посольства Сербии в УрФО, бизнесмена Савы Рапича провести проверку по поводу его высказывания о «центре мерзотной либероты». Комментарий прозвучал в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE». «Что с гражданочкой (пиарщицей губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Аксаной Пановой — прим. ред.), которая бегала и договаривалась с сербом-ресторатором: „Ой, скажи-скажи за губернатора против Соловьева“? Я надеюсь его уже лишили якобы дипломатического статуса? Налоговой бы проверить его ресторанчики. Налоговая-то не зависит от губера и его интересов», — прокомментировал Соловьев. В выступлении Соловьева речь идет о бизнесе Рапича. Он является владельцем ресторана «Сербская таверна», расположенного в центре города. 27 апреля во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После этого представители власти и известные персоны города начали комментировать слова журналиста. Среди них был и полномочный представитель посольства Сербии в УрФО, бизнесмен Сава Рапич, который заподозрил, что за высказываниями телеведущего стоят иностранные спецслужбы. Также он призвал российских силовиков провести проверку по этому поводу.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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