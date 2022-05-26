Набиуллина призвала перевести всю валютную ипотеку в рубли

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ПМЭФ-2021, первый день. Силуанов, Мутко, Алиханов, Нибиуллина. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина сообщила, что валютной ипотеки осталось немного Фото:

Нужно перевести в рубли всех оставшихся валютных заемщиков ипотеки. С таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Остатки валютной ипотеки, ее действительно уже совсем немного. И сейчас самый подходящий момент, чтобы перевести в рубли оставшихся валютных заемщиков», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале «Россия-24».

Ранее в Центробанке рассказали, как перечислить рубли на зарубежные счета. В Банке России отметили, что нет ограничений на зачисление денег в рублях на счета в иностранных банках. Также средства можно конвертировать в иностранную валюту.

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Нужно перевести в рубли всех оставшихся валютных заемщиков ипотеки. С таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Остатки валютной ипотеки, ее действительно уже совсем немного. И сейчас самый подходящий момент, чтобы перевести в рубли оставшихся валютных заемщиков», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале «Россия-24». Ранее в Центробанке рассказали, как перечислить рубли на зарубежные счета. В Банке России отметили, что нет ограничений на зачисление денег в рублях на счета в иностранных банках. Также средства можно конвертировать в иностранную валюту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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