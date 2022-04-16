Центробанк объяснил, как зачислять рубли на зарубежные счета

16 апреля 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Россияне имеют право конвертировать рубли в доллары США и евро Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Россияне могут класть деньги в рублях на счета в иностранных банках. Их также можно конвертировать в иностранную валюту, заявили в Банке России. «Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке», — говорится на официальном сайте организации. В начале марта этого года Центробанк запретил продавать валюту гражданам, а также ограничил валютные переводы за рубеж. Россияне могли перевести со своих счетов родственникам и близким не более 5 000 долларов в месяц. После этого, с 18 апреля, банкам РФ вновь разрешили продавать иностранную валюту россиянам. Однако финансовый регулятор уточнил, что банкам разрешается продавать только те наличные, которые поступили в кассы не раньше 9 апреля, пишет Vse42.Ru. Ранее Банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 17%. Это означает, что банки страны вскоре будут снижать ставки по кредитам, дополняет «Царьград». Ряд кредитных организаций уже начали это делать. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россияне могут класть деньги в рублях на счета в иностранных банках. Их также можно конвертировать в иностранную валюту, заявили в Банке России. «Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке», — говорится на официальном сайте организации. В начале марта этого года Центробанк запретил продавать валюту гражданам, а также ограничил валютные переводы за рубеж. Россияне могли перевести со своих счетов родственникам и близким не более 5 000 долларов в месяц. После этого, с 18 апреля, банкам РФ вновь разрешили продавать иностранную валюту россиянам. Однако финансовый регулятор уточнил, что банкам разрешается продавать только те наличные, которые поступили в кассы не раньше 9 апреля, пишет Vse42.Ru. Ранее Банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 17%. Это означает, что банки страны вскоре будут снижать ставки по кредитам, дополняет «Царьград». Ряд кредитных организаций уже начали это делать.