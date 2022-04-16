Центробанк объяснил, как зачислять рубли на зарубежные счета

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Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, рубли, две тысячи рублей
Россияне имеют право конвертировать рубли в доллары США и евро Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Россияне могут класть деньги в рублях на счета в иностранных банках. Их также можно конвертировать в иностранную валюту, заявили в Банке России.

«Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке», — говорится на официальном сайте организации.

В начале марта этого года Центробанк запретил продавать валюту гражданам, а также ограничил валютные переводы за рубеж. Россияне могли перевести со своих счетов родственникам и близким не более 5 000 долларов в месяц. После этого, с 18 апреля, банкам РФ вновь разрешили продавать иностранную валюту россиянам. Однако финансовый регулятор уточнил, что банкам разрешается продавать только те наличные, которые поступили в кассы не раньше 9 апреля, пишет Vse42.Ru.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 17%. Это означает, что банки страны вскоре будут снижать ставки по кредитам, дополняет «Царьград». Ряд кредитных организаций уже начали это делать.

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Россияне могут класть деньги в рублях на счета в иностранных банках. Их также можно конвертировать в иностранную валюту, заявили в Банке России. «Ограничений на зачисление средств в рублях на счета, открытые в зарубежных банках, нет. Резидент также имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке», — говорится на официальном сайте организации. В начале марта этого года Центробанк запретил продавать валюту гражданам, а также ограничил валютные переводы за рубеж. Россияне могли перевести со своих счетов родственникам и близким не более 5 000 долларов в месяц. После этого, с 18 апреля, банкам РФ вновь разрешили продавать иностранную валюту россиянам. Однако финансовый регулятор уточнил, что банкам разрешается продавать только те наличные, которые поступили в кассы не раньше 9 апреля, пишет Vse42.Ru. Ранее Банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 17%. Это означает, что банки страны вскоре будут снижать ставки по кредитам, дополняет «Царьград». Ряд кредитных организаций уже начали это делать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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