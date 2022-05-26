Пушилин раскрыл подробности о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

26 мая 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Все свидетельства и улики разбирают специалисты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о новых подробностях по делу о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе. В частности, появились новые свидетели и свидетельства того, что происходило в тюрьме «Азова» (украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России) под кодовым названием «библиотека». «Есть абсолютно точно новые свидетельства тех, кто содержался в данной „библиотеке“, как называли ее сами неонацисты. Люди назывались книгами, я напоминаю. То есть новые свидетели появились и с ними занимаются, работают соответствующие сотрудники», — рассказал Денис Пушилин в интервью РИА Новости. Он также отметил, что появляются свидетельства новых преступлений, но рассказывать конкретные случаи не стал, оставив это профильным специалистам, которые уже работают с этой информацией. О том, что войска ДНР взяли под контроль здание в Мариуполе с кодовым названием «Библиотека», ранее сообщал Следственный комитет России. По данным следствия располагалась тюрьма, в которой националисты держали тех, кто не согласен с украинскими властями. Сейчас, националисты из «Азова», ответственные за это, находятся под стражей, их ожидает трибунал.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о новых подробностях по делу о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе. В частности, появились новые свидетели и свидетельства того, что происходило в тюрьме «Азова» (украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России) под кодовым названием «библиотека». «Есть абсолютно точно новые свидетельства тех, кто содержался в данной „библиотеке“, как называли ее сами неонацисты. Люди назывались книгами, я напоминаю. То есть новые свидетели появились и с ними занимаются, работают соответствующие сотрудники», — рассказал Денис Пушилин в интервью РИА Новости. Он также отметил, что появляются свидетельства новых преступлений, но рассказывать конкретные случаи не стал, оставив это профильным специалистам, которые уже работают с этой информацией. О том, что войска ДНР взяли под контроль здание в Мариуполе с кодовым названием «Библиотека», ранее сообщал Следственный комитет России. По данным следствия располагалась тюрьма, в которой националисты держали тех, кто не согласен с украинскими властями. Сейчас, националисты из «Азова», ответственные за это, находятся под стражей, их ожидает трибунал.