Моор не определился с кандидатурой ключевого сотрудника

Тюменские власти пока не приняли решение, кто заменит Павла Белявского на посту директора регионального департамента по общественным связям. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. 16 мая Белявский был повышен до должности замгубернатора по внутренней политике.
«По вашему запросу о назначении нового директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области сообщаю, что решение по данному вопросу не принято», — ответили в инфоцентре. Ранее агентство писало, что на пост руководителя ведомства рассматривается глава тюменского медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин.
Белявский получил пост замгубернатора в один день с отставкой вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. Последний проработал в органах власти 30 лет, из которых большую часть курировал внутреннюю политику региона.
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Тюменские власти пока не приняли решение, кто заменит Павла Белявского на посту директора регионального департамента по общественным связям. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. 16 мая Белявский был повышен до должности замгубернатора по внутренней политике. «По вашему запросу о назначении нового директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области сообщаю, что решение по данному вопросу не принято», — ответили в инфоцентре. Ранее агентство писало, что на пост руководителя ведомства рассматривается глава тюменского медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин. Белявский получил пост замгубернатора в один день с отставкой вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. Последний проработал в органах власти 30 лет, из которых большую часть курировал внутреннюю политику региона.