Челябинский СК возобновил проверку по смерти Тесака

Родные не верят, что Марцинкевич покончил с собой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Следственный отдел по расследованию особо важных дел cледственного управления СКР по Челябинской области возобновил процессуальную проверку по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО. Об этом URA.RU сообщил адвокат родных погибшего Евгений Горошко.

«26 мая получил постановление о возобновлении доследственной проверки по факту смерти Марцинкевича. Занимается один из отделов по расследованию особо важных дел. Первое постановление об отказе в возбуждении дела мы отменили в суде, СК провел проверку, но снова прислал отказной материал, сейчас его, судя по всему, отменили в порядке надзора», — рассказал Евгений Горошко.

По его словам, родные по-прежнему намерены добиваться возбуждения уголовного дела в связи с криминальным характером смерти Марцинкевича, а не самоубийством. В том числе, у них есть на руках результаты независимой экспертизы.

Тело националиста Максима Марцинкевича без признаков жизни было обнаружено 16 сентября 2020 года в камере челябинского СИЗО-3, где он находился во время этапирования из Красноярска в Москву. По заключению судмедэкспертов Тесак покончил с собой. При нем были обнаружены предсмертные записки. Его родные считают, что это было убийство. Ранее Марцинкевич якобы признался в совершенных преступлениях, обвинение в них ему предъявили посмертно.