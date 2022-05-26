Медведев назвал слово «импортозамещение» унизительным

26 мая 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев считает, что термин «импортозамещение» стоит заменить Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Термин «импортозамещение» является унизительным и его стоит заменить. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании форума ЕР «Предпринимательство в новой экономической реальности», трансляция которого велась на сайте и в соцсетях партии. «Насчет импортозамещения… Действительно термин не самый удачный… немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях», — заявил Медведев. Он предложил отказаться от этого термина и заменить его на независимый или технологический суверенитет. Власти РФ заинтересованы в импортозамещении, отметил он. Особое внимание будут уделять тем отраслям, которые больше других пострадали от санкций, сказал Медведев. По его словам, нужно формировать списки товаров и услуг, которые являются приоритетными для импортозамещения. Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас заявил о провале импортозамещения. В Кремле не согласились с такой позицией и ответили, что проблемы в этой сфере есть, но не все провалено. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о необходимости фокуса на импортозамещении в качестве ответа на антироссийские санкции, введенные из-за спецоперации РФ на Украине. Россия наладила производство базовых продуктов, работу над этим вели восемь лет, цитирует «Утро.ру» первого зампреда Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко. Россияне считают, что в первую очередь стоит наладить импортозамещение лекарств и продуктов питания, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Термин «импортозамещение» является унизительным и его стоит заменить. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании форума ЕР «Предпринимательство в новой экономической реальности», трансляция которого велась на сайте и в соцсетях партии. «Насчет импортозамещения… Действительно термин не самый удачный… немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях», — заявил Медведев. Он предложил отказаться от этого термина и заменить его на независимый или технологический суверенитет. Власти РФ заинтересованы в импортозамещении, отметил он. Особое внимание будут уделять тем отраслям, которые больше других пострадали от санкций, сказал Медведев. По его словам, нужно формировать списки товаров и услуг, которые являются приоритетными для импортозамещения. Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас заявил о провале импортозамещения. В Кремле не согласились с такой позицией и ответили, что проблемы в этой сфере есть, но не все провалено. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о необходимости фокуса на импортозамещении в качестве ответа на антироссийские санкции, введенные из-за спецоперации РФ на Украине. Россия наладила производство базовых продуктов, работу над этим вели восемь лет, цитирует «Утро.ру» первого зампреда Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко. Россияне считают, что в первую очередь стоит наладить импортозамещение лекарств и продуктов питания, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.