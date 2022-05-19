В Кремле не согласились с Клишасом в споре об импортозамещении

19 мая 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что условия для импортозамещения агрессивные Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России есть проблемы с импортозамещением, но не все провалено. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Говорить о том, что все провалено, вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть пункты невыполненные плана — наверняка. Мы не живем и не работаем в идеальных условиях, условия агрессивные. Много сделано, но нельзя почивать на лаврах, многое предстоит сделать в авральном режиме», — сказал Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Также Песков ответил на вопрос о необходимости перезапуска программ импортозамещения. По его словам, в правительстве и госкорпорациях понимают, что в нынешних условиях методология, принципы и режимы работы должны быть другими. Это поможет справиться с поставленными задачами, отметил он. Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России, передает «Ридус». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в России в качестве ответа на антироссийские санкции со стороны Запада собираются сфокусироваться на импортозамещении и укреплении технологической самостоятельности. Россия приспособилась к ограничениям и смогла выйти на самообеспечение по основным товарным и сельскохозяйственным группам, считает директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов. Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, также с российского рынка ушли некоторые иностранные компании.

В России есть проблемы с импортозамещением, но не все провалено. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Говорить о том, что все провалено, вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть пункты невыполненные плана — наверняка. Мы не живем и не работаем в идеальных условиях, условия агрессивные. Много сделано, но нельзя почивать на лаврах, многое предстоит сделать в авральном режиме», — сказал Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Также Песков ответил на вопрос о необходимости перезапуска программ импортозамещения. По его словам, в правительстве и госкорпорациях понимают, что в нынешних условиях методология, принципы и режимы работы должны быть другими. Это поможет справиться с поставленными задачами, отметил он. Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России, передает «Ридус». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в России в качестве ответа на антироссийские санкции со стороны Запада собираются сфокусироваться на импортозамещении и укреплении технологической самостоятельности. Россия приспособилась к ограничениям и смогла выйти на самообеспечение по основным товарным и сельскохозяйственным группам, считает директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов. Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, также с российского рынка ушли некоторые иностранные компании.