Реформатор Конституции заявил о провале импортозамещения

19 мая 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Люди ощущают на себе провал импортозамещения, считает Андрей Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России провалена программа импортозамещения. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас в своем telegram-канале. «Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах», — написал Клишас. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в качестве ответа на санкции Запада Россия намерена сфокусировать внимание на импортозамещении. По словам представителя МИД РФ Михаила Евдокимова, Россия приспособилась к санкциям и сумела выйти на самообеспечение по главным сельскохозяйственным товарным группам.

В России провалена программа импортозамещения. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас в своем telegram-канале. «Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах», — написал Клишас. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в качестве ответа на санкции Запада Россия намерена сфокусировать внимание на импортозамещении. По словам представителя МИД РФ Михаила Евдокимова, Россия приспособилась к санкциям и сумела выйти на самообеспечение по главным сельскохозяйственным товарным группам.