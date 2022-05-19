Реформатор Конституции заявил о провале импортозамещения

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Люди ощущают на себе провал импортозамещения, считает Андрей Клишас Фото:

В России провалена программа импортозамещения. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас в своем telegram-канале.

«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах», — написал Клишас.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в качестве ответа на санкции Запада Россия намерена сфокусировать внимание на импортозамещении. По словам представителя МИД РФ Михаила Евдокимова, Россия приспособилась к санкциям и сумела выйти на самообеспечение по главным сельскохозяйственным товарным группам.

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В России провалена программа импортозамещения. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас в своем telegram-канале. «Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления и во многих других сферах», — написал Клишас. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в качестве ответа на санкции Запада Россия намерена сфокусировать внимание на импортозамещении. По словам представителя МИД РФ Михаила Евдокимова, Россия приспособилась к санкциям и сумела выйти на самообеспечение по главным сельскохозяйственным товарным группам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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