МО РФ: в мариупольском морском порту устранена минная опасность

27 мая 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

В акватории порта Мариуполь устранена минная опасность Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силами Военно-Морского Флота РФ устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда», — появилась информация на официальном сайте Минобороны России. В ведомстве призывают «дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев, находящихся в порту Мариуполь судов, для их вывода к местам постоянной приписки», несмотря на созданные со стороны РФ условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов. Там подчеркнули, что руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу судов, в настоящее время еще не приняты. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России ежедневно открывают два гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из заблокированных портов на Черном и Азовском морях. Отмечено, что детальная информация о порядке функционирования коридоров передается каждые 15 мин по радиосвязи, однако власти Киева продолжают всячески уклоняться от общения с компаниями-владельцами судов, заблокированных в портах, а также с представителями их стран. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Украинская сторона попыталась заблокировать подходы российских солдат к морским портам — для этого они были заминированы. Тем не менее мины оказались в открытом море, поэтому Россия приняла решение заблокировать порты, где находятся запасы зерна для экспорта за рубеж. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вывоз зерна из Украины может быть опасен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силами Военно-Морского Флота РФ устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда», — появилась информация на официальном сайте Минобороны России. В ведомстве призывают «дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев, находящихся в порту Мариуполь судов, для их вывода к местам постоянной приписки», несмотря на созданные со стороны РФ условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов. Там подчеркнули, что руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу судов, в настоящее время еще не приняты. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России ежедневно открывают два гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из заблокированных портов на Черном и Азовском морях. Отмечено, что детальная информация о порядке функционирования коридоров передается каждые 15 мин по радиосвязи, однако власти Киева продолжают всячески уклоняться от общения с компаниями-владельцами судов, заблокированных в портах, а также с представителями их стран. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Украинская сторона попыталась заблокировать подходы российских солдат к морским портам — для этого они были заминированы. Тем не менее мины оказались в открытом море, поэтому Россия приняла решение заблокировать порты, где находятся запасы зерна для экспорта за рубеж. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вывоз зерна из Украины может быть опасен.