Минобороны: РФ открывает гумкоридоры из морских портов на Украине

26 мая 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

ВС РФ ежедневно открывают гуманитарные коридоры из заблокированных портов на Украине Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России ежедневно открывают два гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из заблокированных портов на Черном и Азовском морях. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают два морских гуманитарных коридора, представляющих собой безопасные полосы движения судов: в Черном море — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины <…>; в Азовском море — для выхода из порта Мариуполь <…> в направлении Черного моря», — сообщает оборонное ведомство. Минобороны уточняет, что детальная информация о порядке функционирования коридоров передается каждые 15 мин по радиосвязи. Отмечается, что киевские власти продолжают всячески уклоняться от общения с компаниями-владельцами судов, заблокированных в портах, а также с представителями их стран. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Украинская сторона попыталась заблокировать подходы российских солдат к морским портам — для этого последние были заминированы. Однако мины оказались в открытом море, поэтому российская сторона приняла решение заблокировать порты, где находятся запасы зерна для экспорта за рубеж. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вывоз зерна из Украины может быть опасен. По данным The Times, Великобритания собирается отбить заблокированные порты с помощью военных кораблей.

Вооруженные силы России ежедневно открывают два гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из заблокированных портов на Черном и Азовском морях. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают два морских гуманитарных коридора, представляющих собой безопасные полосы движения судов: в Черном море — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины <…>; в Азовском море — для выхода из порта Мариуполь <…> в направлении Черного моря», — сообщает оборонное ведомство. Минобороны уточняет, что детальная информация о порядке функционирования коридоров передается каждые 15 мин по радиосвязи. Отмечается, что киевские власти продолжают всячески уклоняться от общения с компаниями-владельцами судов, заблокированных в портах, а также с представителями их стран. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Украинская сторона попыталась заблокировать подходы российских солдат к морским портам — для этого последние были заминированы. Однако мины оказались в открытом море, поэтому российская сторона приняла решение заблокировать порты, где находятся запасы зерна для экспорта за рубеж. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вывоз зерна из Украины может быть опасен. По данным The Times, Великобритания собирается отбить заблокированные порты с помощью военных кораблей.