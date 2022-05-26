«Известия» узнали о планах турецких брендов открыть магазины в РФ

27 мая 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Турецкие марки начнут продажи в РФ с вещей из коллекции осень—зима Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Некоторые турецкие бренды одежды планируют выйти на российский рынок, поэтому компании уже ведут переговоры с российскими операторами в этой области. Предполагается открыть магазины adL, Mudo, LTB, Twist и?pekyol, об этом сообщают «Известия», со ссылкой на ритейла. «Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома — adL, Mudo, LTB, Twist и?pekyol — ведут переговоры с российскими операторами об открытии своих магазинов в России», — рассказал «Известиям» глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок, который занимается продвижением турецкого бизнеса в РФ. Также он рассказал, что компании планируют открывать более 100 точек в Москве и регионах. Первыми начнут работать магазины adL, — рассказал Сюренкок. Информацию о том, что в настоящее время ведутся переговоры на эту тему подтвердили в российском совете торговых центров (РСТЦ), сообщается в газете. Он добавил, что турецкие марки начнут продажи на российском рынке с вещей из коллекции осень—зима. Сейчас у них есть время подготовиться к этому путем расширения объемов производства, уведомил глава компании Surenkok Moscow. 24 февраля Россия начала на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Некоторые бренды остались под новыми названиями, в частности так поступил McDonald’s. Ранее сообщалось, что Россия готовится к отказу от западных товаров. Отмечалось, что главным инструментом для снятия зависимости от импорта станет создание собственных производств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые турецкие бренды одежды планируют выйти на российский рынок, поэтому компании уже ведут переговоры с российскими операторами в этой области. Предполагается открыть магазины adL, Mudo, LTB, Twist и?pekyol, об этом сообщают «Известия», со ссылкой на ритейла. «Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома — adL, Mudo, LTB, Twist и?pekyol — ведут переговоры с российскими операторами об открытии своих магазинов в России», — рассказал «Известиям» глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок, который занимается продвижением турецкого бизнеса в РФ. Также он рассказал, что компании планируют открывать более 100 точек в Москве и регионах. Первыми начнут работать магазины adL, — рассказал Сюренкок. Информацию о том, что в настоящее время ведутся переговоры на эту тему подтвердили в российском совете торговых центров (РСТЦ), сообщается в газете. Он добавил, что турецкие марки начнут продажи на российском рынке с вещей из коллекции осень—зима. Сейчас у них есть время подготовиться к этому путем расширения объемов производства, уведомил глава компании Surenkok Moscow. 24 февраля Россия начала на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Некоторые бренды остались под новыми названиями, в частности так поступил McDonald’s. Ранее сообщалось, что Россия готовится к отказу от западных товаров. Отмечалось, что главным инструментом для снятия зависимости от импорта станет создание собственных производств.