26 мая 2022

«Известия» узнали о планах турецких брендов открыть магазины в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Манекены. Екатеринбург, трц, манекен, покупки, тц, шоппинг, магазин одежды
Турецкие марки начнут продажи в РФ с вещей из коллекции осень—зима Фото:
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Некоторые турецкие бренды одежды планируют выйти на российский рынок, поэтому компании уже ведут переговоры с российскими операторами в этой области. Предполагается открыть магазины adL, Mudo, LTB, Twist и?pekyol, об этом сообщают «Известия», со ссылкой на ритейла.

«Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома — adL, Mudo, LTB, Twist и?pekyol — ведут переговоры с российскими операторами об открытии своих магазинов в России», — рассказал «Известиям» глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок, который занимается продвижением турецкого бизнеса в РФ.

Также он рассказал, что компании планируют открывать более 100 точек в Москве и регионах. Первыми начнут работать магазины adL, — рассказал Сюренкок. Информацию о том, что в настоящее время ведутся переговоры на эту тему подтвердили в российском совете торговых центров (РСТЦ), сообщается в газете.

Он добавил, что турецкие марки начнут продажи на российском рынке с вещей из коллекции осень—зима. Сейчас у них есть время подготовиться к этому путем расширения объемов производства, уведомил глава компании Surenkok Moscow.

24 февраля Россия начала на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Некоторые бренды остались под новыми названиями, в частности так поступил McDonald’s. Ранее сообщалось, что Россия готовится к отказу от западных товаров. Отмечалось, что главным инструментом для снятия зависимости от импорта станет создание собственных производств.

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Некоторые турецкие бренды одежды планируют выйти на российский рынок, поэтому компании уже ведут переговоры с российскими операторами в этой области. Предполагается открыть магазины adL, Mudo, LTB, Twist и?pekyol, об этом сообщают «Известия», со ссылкой на ритейла. «Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома — adL, Mudo, LTB, Twist и?pekyol — ведут переговоры с российскими операторами об открытии своих магазинов в России», — рассказал «Известиям» глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок, который занимается продвижением турецкого бизнеса в РФ. Также он рассказал, что компании планируют открывать более 100 точек в Москве и регионах. Первыми начнут работать магазины adL, — рассказал Сюренкок. Информацию о том, что в настоящее время ведутся переговоры на эту тему подтвердили в российском совете торговых центров (РСТЦ), сообщается в газете. Он добавил, что турецкие марки начнут продажи на российском рынке с вещей из коллекции осень—зима. Сейчас у них есть время подготовиться к этому путем расширения объемов производства, уведомил глава компании Surenkok Moscow. 24 февраля Россия начала на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В связи с этим Запад ввел жесткие санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Некоторые бренды остались под новыми названиями, в частности так поступил McDonald’s. Ранее сообщалось, что Россия готовится к отказу от западных товаров. Отмечалось, что главным инструментом для снятия зависимости от импорта станет создание собственных производств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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