В Запорожье предложили передать РФ военные базы ВСУ

Украинские базы должны занят солдаты ВС РФ, считает Владимир Рогов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные базы, расположенные на берегу Азовского моря, должны перейти в пользование российским военным. Только так Вооруженные силы РФ смогут обеспечить безопасность жителям Запорожья, считает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Мое глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности. Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база „Восток“, расположенная в освобожденном городе Бердянск на берегу Азовского моря. Еще полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основными целями является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

В ходе операции российским войскам удалось освободить Херсонскую и большую часть Запорожской области, сообщали в Минобороны РФ. Позже член совета администрации региона заявил о желании жителей Запорожской области войти в состав России. Сообщалось, что на освобожденной территории региона уже введена бивалютная зона: жители могут расплачиваться рублями, передает RT. Помимо этого Владимир Рогов заявлял о полной потере Украиной выхода к Азовскому морю.