Запорожская область заявила о желании войти в состав России

Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России», — заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».
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Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России», — заявил Рогов в беседе с РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Оба региона уже начали переход в рублевую зону. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что будущее Херсонской и Запорожской областей — войти в состав России. Вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов считает, что регионы могут сделать это после того, как станут независимыми и выйдут из состава Украины.