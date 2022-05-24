24 мая 2022

Запорожская область заявила о желании войти в состав России

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Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
Запорожская область надеется на присоединение к России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России», — заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Оба региона уже начали переход в рублевую зону. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что будущее Херсонской и Запорожской областей — войти в состав России. Вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов считает, что регионы могут сделать это после того, как станут независимыми и выйдут из состава Украины.

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Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России», — заявил Рогов в беседе с РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Оба региона уже начали переход в рублевую зону. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что будущее Херсонской и Запорожской областей — войти в состав России. Вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов считает, что регионы могут сделать это после того, как станут независимыми и выйдут из состава Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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