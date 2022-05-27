РБК: РФ нашла способ избежать дефолта из-за США

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Россия сможет оплатить внешние обязательства в рублях Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия сможет погасить обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на то, что власти США не стали продлевать истекшую лицензию, позволявшую Минфину РФ обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами. Об этом пишет РБК.

«В документации всех российских выпусков обнаруживается условие „Возмещение в другой валюте“ (Currency Indemnity), и оно теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт. Оно независимо от другого условия „Выплата в альтернативных валютах“ (Alternative Payment Currency), которое содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, к примеру, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте», — пишет РБК.

Ранее США запретили России расплачиваться по внешнему госдолгу в долларах, пишет «Национальная служба новостей». Однако в Минфине РФ заявили, что Россия будет платить по госдолгу в рублях. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что технический дефолт в России ничего не изменит.

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Россия сможет погасить обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на то, что власти США не стали продлевать истекшую лицензию, позволявшую Минфину РФ обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами. Об этом пишет РБК. «В документации всех российских выпусков обнаруживается условие „Возмещение в другой валюте“ (Currency Indemnity), и оно теоретически открывает способ для платежей в рублях без оснований объявить российский дефолт. Оно независимо от другого условия „Выплата в альтернативных валютах“ (Alternative Payment Currency), которое содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, к примеру, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте», — пишет РБК. Ранее США запретили России расплачиваться по внешнему госдолгу в долларах, пишет «Национальная служба новостей». Однако в Минфине РФ заявили, что Россия будет платить по госдолгу в рублях. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что технический дефолт в России ничего не изменит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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