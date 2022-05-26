Силуанов заявил, что технический дефолт в РФ ничего не изменит

26 мая 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов отметил, что РФ попытается рассчитаться по обязательствам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для России ничего не изменится в случае объявления технического дефолта, РФ является надежным заемщиком. Об этом сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов во время визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина на машиностроительный завод «Тонар» в Подмосковье. «Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», — сказал Силуанов. По его словам, Россия попытается рассчитаться по своим обязательствам и предложит инструмент, чтобы все держатели госдолга получили выплаты. Ранее США не продлили срок действия лицензии, которая позволяет России обслуживать внешний долг. У России пока остается задолженность перед США. Америка пытается приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Страны Запада заморозили золотовалютные резервы РФ из-за спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад объявил дефолт сам себе, когда заморозил российские резервы. Ранее в Минфине РФ сообщили, что Россия продолжит оплату госдолга в рублях, который будут конвертировать в иностранную валюту.

Для России ничего не изменится в случае объявления технического дефолта, РФ является надежным заемщиком. Об этом сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов во время визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина на машиностроительный завод «Тонар» в Подмосковье. «Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», — сказал Силуанов. По его словам, Россия попытается рассчитаться по своим обязательствам и предложит инструмент, чтобы все держатели госдолга получили выплаты. Ранее США не продлили срок действия лицензии, которая позволяет России обслуживать внешний долг. У России пока остается задолженность перед США. Америка пытается приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Страны Запада заморозили золотовалютные резервы РФ из-за спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад объявил дефолт сам себе, когда заморозил российские резервы. Ранее в Минфине РФ сообщили, что Россия продолжит оплату госдолга в рублях, который будут конвертировать в иностранную валюту.