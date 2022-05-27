В США призвали Байдена быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
От Джо Байдена требуют помочь Финляндии и Швеции вступить в НАТО Фото:

Группа конгрессменов написала письмо в администрацию президента США Джо Байдена с требованием ускорить процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Соответствующее письмо подписали 189 конгрессменов.

«Мы призываем администрацию и сенат Соединенных Штатов сотрудничать друг с другом, а также с нашими союзниками по НАТО для незамедлительного ускорения процесса утверждения протоколов о вступлении, которые позволят Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Срочные меры становятся необходимыми ввиду все более агрессивной позиции России в отношении обеих стран», — передает RT текст письма.

Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что Россия ответит Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Против членства этих стран в Альянсе выступает Турция.

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Группа конгрессменов написала письмо в администрацию президента США Джо Байдена с требованием ускорить процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Соответствующее письмо подписали 189 конгрессменов. «Мы призываем администрацию и сенат Соединенных Штатов сотрудничать друг с другом, а также с нашими союзниками по НАТО для незамедлительного ускорения процесса утверждения протоколов о вступлении, которые позволят Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Срочные меры становятся необходимыми ввиду все более агрессивной позиции России в отношении обеих стран», — передает RT текст письма. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что Россия ответит Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Против членства этих стран в Альянсе выступает Турция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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