В США призвали Байдена быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО

27 мая 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

От Джо Байдена требуют помочь Финляндии и Швеции вступить в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Группа конгрессменов написала письмо в администрацию президента США Джо Байдена с требованием ускорить процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Соответствующее письмо подписали 189 конгрессменов. «Мы призываем администрацию и сенат Соединенных Штатов сотрудничать друг с другом, а также с нашими союзниками по НАТО для незамедлительного ускорения процесса утверждения протоколов о вступлении, которые позволят Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Срочные меры становятся необходимыми ввиду все более агрессивной позиции России в отношении обеих стран», — передает RT текст письма. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что Россия ответит Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Против членства этих стран в Альянсе выступает Турция.

Группа конгрессменов написала письмо в администрацию президента США Джо Байдена с требованием ускорить процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Соответствующее письмо подписали 189 конгрессменов. «Мы призываем администрацию и сенат Соединенных Штатов сотрудничать друг с другом, а также с нашими союзниками по НАТО для незамедлительного ускорения процесса утверждения протоколов о вступлении, которые позволят Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Срочные меры становятся необходимыми ввиду все более агрессивной позиции России в отношении обеих стран», — передает RT текст письма. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что Россия ответит Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Против членства этих стран в Альянсе выступает Турция.