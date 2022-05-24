Патрушев: Россия ответит Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

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Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., патрушев николай
Патрушев заявил, что РФ отреагирует на вступление стран в альянс Фото:

Россия будет вынуждена ответить Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО, так как это будет восприниматься как угроза безопасности РФ. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

«В случае расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать», — заявил Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». Он уверен, что эти страны примут в НАТО, несмотря на возражения Турции и Хорватии, так как этого хочет Вашингтон.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Турция выступает против членства этих стран в НАТО. В Кремле вхождение стран в состав альянса оценивают как угрозу, пишет RT.

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Россия будет вынуждена ответить Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО, так как это будет восприниматься как угроза безопасности РФ. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. «В случае расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать», — заявил Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». Он уверен, что эти страны примут в НАТО, несмотря на возражения Турции и Хорватии, так как этого хочет Вашингтон. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Турция выступает против членства этих стран в НАТО. В Кремле вхождение стран в состав альянса оценивают как угрозу, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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