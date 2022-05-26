26 мая 2022

В Кургане десятки домов останутся в выходной без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , кран, нет воды, отключение воды, водоснабжение, вода, водопроводный кран, хвс
В воскресенье в Кургане часть жителей останется без холодной воды Фото:

Жители десятков домов в Кургане останутся без холодной воды в воскресенье, 29 мая. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Внимание! Ограничение холодного водоснабжения пройдет 29 мая с 09:00 утра до 21:00 вечера. В этот день будет проходить врезка водопровода диаметром 225 мм по адресу ул. Станционная, 41», — передает пресс-служба.

Без холодного водоснабжения останутся следующие дома:

  • ул.Станционная, 39, 41, 43, 45, 47а, 49, 49/2 (Столовая), 51 (Пригородный ж/д вокзал), 38, 40;
  • ул. Станционная 42, 44 (Средняя школа № 36), 44, 46, 50, 52а, 58;
  • ул. Ленина, 41;
  • ул. Комсомольская, 70;
  • ул. Томина, 105, 124.

До этого URA.RU писало, что из-за ветхого состояния в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. Компания «Водный Союз» намерена потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации уже в этом году.

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Жители десятков домов в Кургане останутся без холодной воды в воскресенье, 29 мая. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз». «Внимание! Ограничение холодного водоснабжения пройдет 29 мая с 09:00 утра до 21:00 вечера. В этот день будет проходить врезка водопровода диаметром 225 мм по адресу ул. Станционная, 41», — передает пресс-служба. Без холодного водоснабжения останутся следующие дома: До этого URA.RU писало, что из-за ветхого состояния в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. Компания «Водный Союз» намерена потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации уже в этом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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