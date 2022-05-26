В Кургане десятки домов останутся в выходной без воды

В воскресенье в Кургане часть жителей останется без холодной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители десятков домов в Кургане останутся без холодной воды в воскресенье, 29 мая. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Внимание! Ограничение холодного водоснабжения пройдет 29 мая с 09:00 утра до 21:00 вечера. В этот день будет проходить врезка водопровода диаметром 225 мм по адресу ул. Станционная, 41», — передает пресс-служба.

Без холодного водоснабжения останутся следующие дома:

ул.Станционная, 39, 41, 43, 45, 47а, 49, 49/2 (Столовая), 51 (Пригородный ж/д вокзал), 38, 40;

ул. Станционная 42, 44 (Средняя школа № 36), 44, 46, 50, 52а, 58;

ул. Ленина, 41;

ул. Комсомольская, 70;

ул. Томина, 105, 124.

До этого URA.RU писало, что из-за ветхого состояния в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. Компания «Водный Союз» намерена потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации уже в этом году.