Место осужденного депутата облюбовали пятеро челябинцев

На праймериз заявились пять соперников (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мандат осужденной за мошенничество Алеси Субботиной в Калининском районном совете Челябинска оспорят пять жителей города. Соответствующая заявка появилась на сайте электронных праймериз «Единой России». Фаворитом, по данным источников в партийных кругах, остается главврач детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий, баллотировавшийся в 2021 году в Госдуму от партии «Единая Россия».

Конкурировать с ним на праймериз заявились студентка Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Анастасия Шилова, заведующая детсадом №455 Мария Рябцева, а также врач-педиатр детской поликлиники №8 Юлия Дубровина и ведущий экономист того же лечебного учреждения Артем Глебов.

Рябцева, Глебов и Дубровина беспартийные. Шилова является сторонником ЕР, а Рыжий — членом регионального политсовета партии власти.

Место в совете освободилось в январе, когда мандат сдала Алеся Субботина, выигравшая выборы как самовыдвиженец в 2014 году. В марте 2020 года ее арестовали по обвинению в мошенничестве с недвижимостью. Суд приговорил Субботину к 4 годам лишения свободы условно, что подразумевало сложение полномочий.

Рыжий на выборах в Госдуму в 2021 году противостоял в Коркинском одномандатном округе «политическому тяжеловесу», лидеру региональной «Справедливой России» Валерию Гартунгу. После проигрыша врача-единоросса ввели в состав президиума регионального политсовета ЕР. По информации URA.RU, сейчас он является фаворитом выборной гонки.