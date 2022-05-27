Украинский посол унизил Шольца. «Не хватает мужества»

27 мая 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

«Ему не хватает мужества», — заявил украинский посол после выступления Шольца в Давосе Фото: Bundesregierung Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью на Всемирном экономическом саммите в Давосе. Сразу после этого украинский посол Андрей Мельник обрушил на Шольца шквал критики, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild. «Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — заявил дипломат, пишет издание. Более того Мельник в очередной раз упрекнул канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелых вооружений Украине. Украинский дипломат уже не в первый раз резко высказывается в адрес Олафа Шольца. Ранее он называл его «оскорбленной ливерной колбасой» из-за того, что канцлер Германии отказался приехать на Украину после отмены Владимиром Зеленским встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Шольц тогда не придал значения словам Мельника.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью на Всемирном экономическом саммите в Давосе. Сразу после этого украинский посол Андрей Мельник обрушил на Шольца шквал критики, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild. «Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — заявил дипломат, пишет издание. Более того Мельник в очередной раз упрекнул канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелых вооружений Украине. Украинский дипломат уже не в первый раз резко высказывается в адрес Олафа Шольца. Ранее он называл его «оскорбленной ливерной колбасой» из-за того, что канцлер Германии отказался приехать на Украину после отмены Владимиром Зеленским встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Шольц тогда не придал значения словам Мельника.