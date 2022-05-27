Украинский посол унизил Шольца. «Не хватает мужества»

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
«Ему не хватает мужества», — заявил украинский посол после выступления Шольца в Давосе Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью на Всемирном экономическом саммите в Давосе. Сразу после этого украинский посол Андрей Мельник обрушил на Шольца шквал критики, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.

«Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — заявил дипломат, пишет издание. Более того Мельник в очередной раз упрекнул канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелых вооружений Украине.

Украинский дипломат уже не в первый раз резко высказывается в адрес Олафа Шольца. Ранее он называл его «оскорбленной ливерной колбасой» из-за того, что канцлер Германии отказался приехать на Украину после отмены Владимиром Зеленским встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Шольц тогда не придал значения словам Мельника.

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью на Всемирном экономическом саммите в Давосе. Сразу после этого украинский посол Андрей Мельник обрушил на Шольца шквал критики, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild. «Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — заявил дипломат, пишет издание. Более того Мельник в очередной раз упрекнул канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелых вооружений Украине. Украинский дипломат уже не в первый раз резко высказывается в адрес Олафа Шольца. Ранее он называл его «оскорбленной ливерной колбасой» из-за того, что канцлер Германии отказался приехать на Украину после отмены Владимиром Зеленским встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Шольц тогда не придал значения словам Мельника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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