Шольц ответил на оскорбления украинского посла

15 мая 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц не стал обижаться на оскорбления со стороны украинского дипломата Фото: Bundesregierung Канцлер Германии Олаф Шольц не придал значения оскорблениям украинского посла Андрея Мельника. Так немецкий политик прокомментировал высказывание украинского дипломата, назвавшего его «обиженной ливерной колбасой». «Я оставлю это [оскорбление] на вашу оценку. Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно, что мы сосредоточились на главном — мы хотим помочь Украине защитить себя. <…> Поэтому мы и ввели санкции», — объяснил Шольц в интервью немецкой компании T-Online. Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» из-за того, что политик отказался от визита на Украину. Причиной стало заявление президента Владимира Зеленского о том, что глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер имеет «тесные связи с Россией в последние годы». После чего Мельник отказался извиняться. Помимо этого, украинский посол обвинял немецкие власти в слишком «вялой» позиции по оказанию помощи Украине на фоне спецоперации РФ. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Канцлер Германии Олаф Шольц не придал значения оскорблениям украинского посла Андрея Мельника. Так немецкий политик прокомментировал высказывание украинского дипломата, назвавшего его «обиженной ливерной колбасой». «Я оставлю это [оскорбление] на вашу оценку. Не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно, что мы сосредоточились на главном — мы хотим помочь Украине защитить себя. <…> Поэтому мы и ввели санкции», — объяснил Шольц в интервью немецкой компании T-Online. Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» из-за того, что политик отказался от визита на Украину. Причиной стало заявление президента Владимира Зеленского о том, что глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер имеет «тесные связи с Россией в последние годы». После чего Мельник отказался извиняться. Помимо этого, украинский посол обвинял немецкие власти в слишком «вялой» позиции по оказанию помощи Украине на фоне спецоперации РФ.