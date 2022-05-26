Челябинские школы получат 55 млн на поднятие флагов

Деньги пойдут на закупку государственной символики РФ в школы региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для проведения еженедельной церемонии поднятия государственных флагов в школах Челябинской области из федерального бюджета выделено 55,2 млн рублей. Деньги пойдут на закупку государственной символики.

«Средства на закупку государственной символики в школы регионов выделены из бюджета в рамках федерального проекта „Патриотическое воспитание граждан России“. Больше всех получит Дагестан (около 107,5 млн рублей). Следом идут Нижегородская (почти 75,9 млн рублей) и Челябинская области (55,2 млн рублей)», — передает ТАСС со ссылкой на документ правительства РФ.

Всего же для закупки госсимволов правительство РФ выделило из федерального бюджета почти 1 млрд рублей. К символам России относятся флаг, герб и гимн страны.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил ввести в школах практику еженедельного исполнения гимна России, с поднятием госфлага. По утверждению министра, это должно способствовать поднятию чувства патриотизма учащихся.