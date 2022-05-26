Контрактник из ХМАО, спасенный из плена, вернется на службу

27 мая 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Контрактник из ХМАО вернется на службу после плена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрактник из ХМАО, которого удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине, решил вернуться на службу. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. «На данный момент, он в отпуске, отдыхает, он здоров. В определенный период у него был не очень хороший настрой по поводу продолжения службы, но сейчас он собирается отбыть дальше на службу», — сказала Стребкова. Ранее URA.RU писало, что контрактника из ХМАО удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине. Спецоперацию на территории Украины была объявлена 24 февраля президент России Владимиром Путиным. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства отметил, что важной задачей российских военных является избавление жителей Донбасса от геноцида.

Контрактник из ХМАО, которого удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине, решил вернуться на службу. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. «На данный момент, он в отпуске, отдыхает, он здоров. В определенный период у него был не очень хороший настрой по поводу продолжения службы, но сейчас он собирается отбыть дальше на службу», — сказала Стребкова. Ранее URA.RU писало, что контрактника из ХМАО удалось вызволить из плена во время спецоперации на Украине. Спецоперацию на территории Украины была объявлена 24 февраля президент России Владимиром Путиным. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства отметил, что важной задачей российских военных является избавление жителей Донбасса от геноцида.