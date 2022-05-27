Путин высказался об экономическом давлении Запада. «Практически агрессия»

27 мая 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Президент России сказал, что давление Запада стало сродни агрессии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал давление, которое оказывают на страну некоторые недружественные государства, «практически агрессией». Такое заявление президент сделал во время заседания лидеров ЕАЭС. «Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас в нынешней непростой международной обстановке. В условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», — сказал Путин во время прямой трансляции, которая велась на телеканале «Россия 24». Президент России отметил, что правительством страны принимаются своевременные решения для стабильного и уверенного функционирования рынков и работы финансового сектора. Также он отметил, что курс на более тесную интеграцию позволит странам ЕАЭС стать экономически сильнее и значительно уменьшит влияние внешней конъюнктуры. Ранее страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Эти санкции, по словам Владимира Путина, преследуют цель «отмены» России.

Президент России Владимир Путин назвал давление, которое оказывают на страну некоторые недружественные государства, «практически агрессией». Такое заявление президент сделал во время заседания лидеров ЕАЭС. «Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас в нынешней непростой международной обстановке. В условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», — сказал Путин во время прямой трансляции, которая велась на телеканале «Россия 24». Президент России отметил, что правительством страны принимаются своевременные решения для стабильного и уверенного функционирования рынков и работы финансового сектора. Также он отметил, что курс на более тесную интеграцию позволит странам ЕАЭС стать экономически сильнее и значительно уменьшит влияние внешней конъюнктуры. Ранее страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. Эти санкции, по словам Владимира Путина, преследуют цель «отмены» России.