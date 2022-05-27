К борьбе районов Екатеринбурга за бюджеты привлекли бандитов

Для каждого из глав районов исход голосования принципиально важен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В соревновании районов Екатеринбурга за получение федеральных средств на благоустройство парков появились бандиты. По данным URA.RU, одна из известнейших городских группировок — «четырехсотые» — помогает Орджоникидзевскому району (летний парк «Уралмаш») обогнать в открытом голосовании Академический (вторая очередь «Преображенского» парка).

Привлечение спортсменов к противостоянию — якобы следствие альянса между руководителями Орджоникидзевского района и Чкаловского (он в этом году не претендует на деньги). «За политические вопросы в Чкаловском районе отвечает Марина Леонова — бывший замглавы Орджоникидзевского. У нее еще с тех времен были контакты „спортсменов“, и она к ним обратилась. „Четырехсотые“ мобилизуют на голосование своих людей, размещают рекламу парка „Уралмаш“ на киосках и так далее», — поделился осведомленный источник. В то же время другой инсайдер отметил, что, по его информации, в пиар-кампании за парк «Уралмаш» участвуют лишь публичные городские политики и неравнодушные бизнесмены — как и в некоторых других районах.

Сама Марина Леонова в разговоре с URA.RU сказала, что действует строго в рамках своих обязанностей: работает с волонтерами, которые объясняют горожанам, как поучаствовать в голосовании за парки. «Поэтому не понимаю, о каких группировках идет речь», — заверила чиновница.

Голосование, какой из пяти екатеринбургских парков благоустроят в 2023-м в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», идет с 15 апреля по 30 мая. В этом году борьба между районами беспрецедентна: Орджоникидзевский первым за долгое время решился оспорить монополию Академического района на получение средств от правительства РФ. Первые недели территории шли вровень, но затем Академический вырвался вперед (по одной из версий, это результат накрутки голосов). Сейчас у Академического — более 110 тысяч голосов, у Орджоникидзевского — около 90 тысяч.

Помимо этих районов, в отборе участвуют Кировский район (парк им. Блюхера), Октябрьский район (сад им. Ф. Энгельса) и Ленинский район (парк 50-летия ВЛКСМ).