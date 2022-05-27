Турчак: ЕР защитит участников спецоперации от кредиторов

Изменение закона поможет защитить выплаты военных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Партия «Единая Россия» подготовила поправки в федеральный закон, которые позволят не списывать выплаты военнослужащих за долги, в том числе у участников спецоперации на Украине (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Сегодня выплаты, которые солдаты и офицеры получают за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Изменения в законодательство защитят эти средства», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщается на сайте ЕР.

Также единороссы готовят изменения в федеральный закон с учетом региональной практики по дополнительным мерам помощи участникам спецоперации и членам семей погибших. «Это крайне важное и справедливое решение. И лишь малая часть того, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, выполняющих свой боевой долг, и их семей», — добавил Турчак.

Ранее в России защитили от списания долгов соцвыплаты. Теперь банки могут списать деньги только в случае распоряжения клиента. Изменения вступили в силу 1 мая.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Также Россия помогает жителям Донбасса, заявлял он.