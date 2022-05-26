Губернатор Махонин подписал указ об отмене масочного режима

27 мая 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Пермяки смогут снять маски Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Пермском крае отменено обязательное ношение масок и требование по соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра. Соответствующий указ подписал 26 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Сегодня, 27 мая документ опубликовали на сайте краевого правительства. «Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 года следующие изменения. Слова «при условии использования средств индивидуальной защиты (масок), соблюдения дистанции до других физических лиц не менее 1,5 м, а также осуществления термометрии участников мероприятий» исключить, — говорится в документе. О том, что назрела необходимость снятия коронавирусных ограничений Махонин заявил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 25 мая. На следующий день во время отчета перед депутатами заксобрания он поручил своей администрации подготовить соответствующие документы. Обязательное ношение масок ввели в Пермском крае в конце октября 2020 года. В последнее время уровень заболеваемости COVID остается стабильным.

В Пермском крае отменено обязательное ношение масок и требование по соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра. Соответствующий указ подписал 26 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Сегодня, 27 мая документ опубликовали на сайте краевого правительства. «Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 года следующие изменения. Слова «при условии использования средств индивидуальной защиты (масок), соблюдения дистанции до других физических лиц не менее 1,5 м, а также осуществления термометрии участников мероприятий» исключить, — говорится в документе. О том, что назрела необходимость снятия коронавирусных ограничений Махонин заявил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 25 мая. На следующий день во время отчета перед депутатами заксобрания он поручил своей администрации подготовить соответствующие документы. Обязательное ношение масок ввели в Пермском крае в конце октября 2020 года. В последнее время уровень заболеваемости COVID остается стабильным.