РБК: Китай закрыл небо для части самолетов из России

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Город. Пермь, самолет авиакомпании россия, ил-96
Российские авиакомпании не предоставили документы, сообщает РБК Фото:

Китай закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов Boeing и Airbus, зарегистрированных в других странах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«Российские авиакомпании не смогли предоставить данные, что импортные самолеты официально сняты с регистрации за рубежом. Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах», — сообщает РБК. Другой источник издания подтвердил, что российские авиакомпании не могут летать в Китай без сертификата о дерегистрации.

Многие страны Европы закрыли небо из-за спецоперации РФ на Украине. В связи с этим Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 государств. Также был введен запрет на полеты на юг России. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил отправить авиакомпаниям 110 млрд рублей в качестве компенсации части стоимости билетов на внутренние рейсы.

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Китай закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов Boeing и Airbus, зарегистрированных в других странах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. «Российские авиакомпании не смогли предоставить данные, что импортные самолеты официально сняты с регистрации за рубежом. Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах», — сообщает РБК. Другой источник издания подтвердил, что российские авиакомпании не могут летать в Китай без сертификата о дерегистрации. Многие страны Европы закрыли небо из-за спецоперации РФ на Украине. В связи с этим Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 государств. Также был введен запрет на полеты на юг России. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил отправить авиакомпаниям 110 млрд рублей в качестве компенсации части стоимости билетов на внутренние рейсы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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