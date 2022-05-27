РБК: Китай закрыл небо для части самолетов из России

27 мая 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Российские авиакомпании не предоставили документы, сообщает РБК Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Китай закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов Boeing и Airbus, зарегистрированных в других странах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. «Российские авиакомпании не смогли предоставить данные, что импортные самолеты официально сняты с регистрации за рубежом. Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах», — сообщает РБК. Другой источник издания подтвердил, что российские авиакомпании не могут летать в Китай без сертификата о дерегистрации. Многие страны Европы закрыли небо из-за спецоперации РФ на Украине. В связи с этим Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 государств. Также был введен запрет на полеты на юг России. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил отправить авиакомпаниям 110 млрд рублей в качестве компенсации части стоимости билетов на внутренние рейсы.

Китай закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов Boeing и Airbus, зарегистрированных в других странах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. «Российские авиакомпании не смогли предоставить данные, что импортные самолеты официально сняты с регистрации за рубежом. Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах», — сообщает РБК. Другой источник издания подтвердил, что российские авиакомпании не могут летать в Китай без сертификата о дерегистрации. Многие страны Европы закрыли небо из-за спецоперации РФ на Украине. В связи с этим Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 государств. Также был введен запрет на полеты на юг России. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил отправить авиакомпаниям 110 млрд рублей в качестве компенсации части стоимости билетов на внутренние рейсы.