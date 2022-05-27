Янукович предрек Украине полное слияние с Польшей

27 мая 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Янукович предрек Украине потерю государственности Фото: Макс Новиков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине рискует потерять государственность и пойти на фактическое слияние с Польшей. Об этом заявил бывший президент страны Виктор Янукович. «Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет», — написал Янукович в статье, опубликованной на странице его пресс-секретаря Юрия Кирасира в социальной сети. По словам экс-президента, «государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение». Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Верховной Радой, заявил, что между Украиной и Польшей откроются границы. Так же глава страны решил дать особый статус гражданам Польши. По словам депутата Государственной думы от Крымского региона Михаила Шеремета, Зеленский планирует передать часть западных территорий страны Польше.

Украине рискует потерять государственность и пойти на фактическое слияние с Польшей. Об этом заявил бывший президент страны Виктор Янукович. «Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет», — написал Янукович в статье, опубликованной на странице его пресс-секретаря Юрия Кирасира в социальной сети. По словам экс-президента, «государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение». Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Верховной Радой, заявил, что между Украиной и Польшей откроются границы. Так же глава страны решил дать особый статус гражданам Польши. По словам депутата Государственной думы от Крымского региона Михаила Шеремета, Зеленский планирует передать часть западных территорий страны Польше.