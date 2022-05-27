27 мая 2022

Косметика Wella уходит из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Wedding Show Urals 2016. Екатеринбург, стилист, прическа, салон красоты, парикмахерская, утюжок
Письмо было разослано 27 мая Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Профессиональная косметика Wella уходит из России. Об этом представители компании сообщили в письме, которое разослали своим партнерам.

«Компания Wella прекращает производство и коммерческую деятельность в России. Компания Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, включая Londa. Компания передала право собственности независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, для завершения выхода с рынка в полном соответствии с местным законодательством. Передача права собственности вступает в силу немедленно. Компания Wella не получит прибыли от этой сделки», — говорится в письме, передает «Деловой Петербург».

Wella специализируется на профессиональной косметике и оборудовании для парикмахерских и салонов красоты. Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова сообщила, что примерно 40% российский салонов красоты бизнес-сегмента работали на продукции Wella.

Многие иностранные производители косметики приостановили поставки в РФ или вообще покинули российский рынок после введения Западом санкций в отношении Москвы. Ограничения были введены против России вслед за объявлением о спецоперации РФ на Украине. По словам Путина, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU
Подписаться
Профессиональная косметика Wella уходит из России. Об этом представители компании сообщили в письме, которое разослали своим партнерам. «Компания Wella прекращает производство и коммерческую деятельность в России. Компания Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, включая Londa. Компания передала право собственности независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, для завершения выхода с рынка в полном соответствии с местным законодательством. Передача права собственности вступает в силу немедленно. Компания Wella не получит прибыли от этой сделки», — говорится в письме, передает «Деловой Петербург». Wella специализируется на профессиональной косметике и оборудовании для парикмахерских и салонов красоты. Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова сообщила, что примерно 40% российский салонов красоты бизнес-сегмента работали на продукции Wella. Многие иностранные производители косметики приостановили поставки в РФ или вообще покинули российский рынок после введения Западом санкций в отношении Москвы. Ограничения были введены против России вслед за объявлением о спецоперации РФ на Украине. По словам Путина, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...