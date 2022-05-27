Косметика Wella уходит из России

27 мая 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Письмо было разослано 27 мая Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Профессиональная косметика Wella уходит из России. Об этом представители компании сообщили в письме, которое разослали своим партнерам. «Компания Wella прекращает производство и коммерческую деятельность в России. Компания Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, включая Londa. Компания передала право собственности независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, для завершения выхода с рынка в полном соответствии с местным законодательством. Передача права собственности вступает в силу немедленно. Компания Wella не получит прибыли от этой сделки», — говорится в письме, передает «Деловой Петербург». Wella специализируется на профессиональной косметике и оборудовании для парикмахерских и салонов красоты. Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова сообщила, что примерно 40% российский салонов красоты бизнес-сегмента работали на продукции Wella. Многие иностранные производители косметики приостановили поставки в РФ или вообще покинули российский рынок после введения Западом санкций в отношении Москвы. Ограничения были введены против России вслед за объявлением о спецоперации РФ на Украине. По словам Путина, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

Профессиональная косметика Wella уходит из России. Об этом представители компании сообщили в письме, которое разослали своим партнерам. «Компания Wella прекращает производство и коммерческую деятельность в России. Компания Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, включая Londa. Компания передала право собственности независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, для завершения выхода с рынка в полном соответствии с местным законодательством. Передача права собственности вступает в силу немедленно. Компания Wella не получит прибыли от этой сделки», — говорится в письме, передает «Деловой Петербург». Wella специализируется на профессиональной косметике и оборудовании для парикмахерских и салонов красоты. Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова сообщила, что примерно 40% российский салонов красоты бизнес-сегмента работали на продукции Wella. Многие иностранные производители косметики приостановили поставки в РФ или вообще покинули российский рынок после введения Западом санкций в отношении Москвы. Ограничения были введены против России вслед за объявлением о спецоперации РФ на Украине. По словам Путина, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.