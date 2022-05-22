Американский политик предрекла Байдену провал на Украине

22 мая 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Джо Байден должен определить задачи США на Украине, считает Тулси Габбард Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден потерпит поражение на Украине, так как у него нет четких задач. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказала политик, бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. «Администрации Байдена не удалось определить, каковы задачи Вашингтона в этом конфликте. Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак — совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии. Эти компании закончились поражением», — сказала Габбард. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. После начала спецоперации США начали активно поддерживать Украину. В частности, Байден пописал указ о выделении Украине рекордных 40 млрд долларов в качестве финансовой помощи. В Пентагоне заявили, что начали поставлять Украине оружие задолго до начала спецоперации, подготавливая ее к конфликту с РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент США Джо Байден потерпит поражение на Украине, так как у него нет четких задач. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказала политик, бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. «Администрации Байдена не удалось определить, каковы задачи Вашингтона в этом конфликте. Мы можем посмотреть на Афганистан и Ирак — совсем недавний пример того, что происходит, когда у тебя нет конкретной миссии. Эти компании закончились поражением», — сказала Габбард. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. После начала спецоперации США начали активно поддерживать Украину. В частности, Байден пописал указ о выделении Украине рекордных 40 млрд долларов в качестве финансовой помощи. В Пентагоне заявили, что начали поставлять Украине оружие задолго до начала спецоперации, подготавливая ее к конфликту с РФ.