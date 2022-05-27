Пермский суд вернул бывшего директора завода на скамью подсудимых

28 мая 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

В Перми суд отменил возврат дела директора завода в прокуратуру Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Экс-директор пермского завода имени Дзержинского Егор Заворохин и его заместители Олег Комаров и Александр Сентябов вернутся на скамью подсудимых по делу о мошенничестве после апелляции прокуратуры. Об этом говорится на сайте Пермского краевого суда. Ранее дела обвиняемых суд постановил отправить в прокуратуру на доработку. «Определение (постановление) отменено с передачей на новое судебное разбирательство», — говорится на сайте краевого суда. Прокурорам удалось доказать, что нарушения, с которыми было составлено обвинительное заключение, можно исправить без возврата в ведомство. Дело вернется в Дзержинский суд города Пермь. Бывших руководителей госпредприятия будут судить по трем статьям. По версии обвинения, мошеннические схемы позволили похитить более 514,2 млн рублей. Согласно следствию, Заворохин с замами использовали свое служебное положение, действовали по сговору в составе группы лиц для «извлечения выгод и преимуществ для себя и в пользу завода». Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор завода имени Дзержинского Заворохин не смог обжаловать свой приговор. В настоящее время он отбывает семилетний срок за хищение 143 млн рублей у предприятия.

Экс-директор пермского завода имени Дзержинского Егор Заворохин и его заместители Олег Комаров и Александр Сентябов вернутся на скамью подсудимых по делу о мошенничестве после апелляции прокуратуры. Об этом говорится на сайте Пермского краевого суда. Ранее дела обвиняемых суд постановил отправить в прокуратуру на доработку. «Определение (постановление) отменено с передачей на новое судебное разбирательство», — говорится на сайте краевого суда. Прокурорам удалось доказать, что нарушения, с которыми было составлено обвинительное заключение, можно исправить без возврата в ведомство. Дело вернется в Дзержинский суд города Пермь. Бывших руководителей госпредприятия будут судить по трем статьям. По версии обвинения, мошеннические схемы позволили похитить более 514,2 млн рублей. Согласно следствию, Заворохин с замами использовали свое служебное положение, действовали по сговору в составе группы лиц для «извлечения выгод и преимуществ для себя и в пользу завода». Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор завода имени Дзержинского Заворохин не смог обжаловать свой приговор. В настоящее время он отбывает семилетний срок за хищение 143 млн рублей у предприятия.