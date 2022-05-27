Янукович осудил послушание Украины Западу

28 мая 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

По словам экс-главы государства, во времена его президентства власти понимали опасность «сползания Украины» к Западу Фото: Макс Новиков © URA.RU К расколу в украинском обществе привела политика отождествления понятий «патриотизм» и «национализм», которую проводила ранее оппозиция при поддержке Запада. Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. «Политика отождествления понятий „патриотизм“ и „национализм“, проводимая оппозицией в течение многих лет при открытой поддержке Запада, неумолимо вела к глубокому расколу в украинском обществе, искусственно разделяемого на „проевропейскую“ и „пророссийскую“ части», — написал Янукович в своей статье, опубликованной его секретарем Юрием Кирасиром в соцсети. Бывший президент Украины вспоминает, как во времена его президентского правления власти понимали, к чему приведет «сползание страны к националистической идеологии», а именно к конфронтации с РФ с последствиями экономического и политического характера. Янукович рассказал, как в годы его правления страной Киев пытался убедить Запад, что конфронтация с Россией причинит Украине существенный урон. В ответ украинские власти слышали о тождественности понятий «национализм» и «патриотизм». «По их мнению, невозможно оставаться патриотом, не соглашаясь с тем, что русский язык должен быть окончательно вытеснен из сферы госуправления, образования, медиа, культуры», — сокрушается политик. Виктор Янукович также считает, что Украина рискует потерять государственность и пойти на фактическое слияние с Польшей. Экс-президент считает, что «государственность Украины находится в крайней опасности». Он опасается, что стране грозит полное уничтожение. Специальная операция по завершению боевых действий в ДНР и ЛНР началась 24 февраля 2022 года. Российская армия занимается освобождением Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

К расколу в украинском обществе привела политика отождествления понятий «патриотизм» и «национализм», которую проводила ранее оппозиция при поддержке Запада. Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. «Политика отождествления понятий „патриотизм“ и „национализм“, проводимая оппозицией в течение многих лет при открытой поддержке Запада, неумолимо вела к глубокому расколу в украинском обществе, искусственно разделяемого на „проевропейскую“ и „пророссийскую“ части», — написал Янукович в своей статье, опубликованной его секретарем Юрием Кирасиром в соцсети. Бывший президент Украины вспоминает, как во времена его президентского правления власти понимали, к чему приведет «сползание страны к националистической идеологии», а именно к конфронтации с РФ с последствиями экономического и политического характера. Янукович рассказал, как в годы его правления страной Киев пытался убедить Запад, что конфронтация с Россией причинит Украине существенный урон. В ответ украинские власти слышали о тождественности понятий «национализм» и «патриотизм». «По их мнению, невозможно оставаться патриотом, не соглашаясь с тем, что русский язык должен быть окончательно вытеснен из сферы госуправления, образования, медиа, культуры», — сокрушается политик. Виктор Янукович также считает, что Украина рискует потерять государственность и пойти на фактическое слияние с Польшей. Экс-президент считает, что «государственность Украины находится в крайней опасности». Он опасается, что стране грозит полное уничтожение. Специальная операция по завершению боевых действий в ДНР и ЛНР началась 24 февраля 2022 года. Российская армия занимается освобождением Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.