В Перми из-за Дня пограничника на полдня перекроют две улицы

Две пермских улицы перекроют из-за шествия в День пограничника Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Администрация Перми сообщает, что 28 мая в столице Прикамья из-за проведения шествия в честь Дня пограничника, будут перекрыты две городские улицы. Предупреждение появилось на сайте мэрии.

«В связи с проведением шествия, посвященного Дню пограничника, 28 мая с 09:00 до 12:45 будет временно ограничено движение транспорта, за исключением общественного, по улице Монастырская. С 10:30 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта, за исключением общественного, по улице Сибирской», — приводят конкретику в пресс-службе. Также полдня не будут курсировать автобусные маршруты №3 и №51, их изменять не планируют.

Улицу Монастырскую перекроют на участке от Речного вокзала до Сибирской. Запрет движения транспорта на Сибирской будет введен на отрезке от Монастырской до Белинского.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми отменили рейсы электропоездов. Также летом несколько пермских улиц будут закрыты для транспорта из-за коммунального ремонта.