В Перми из-за Дня пограничника на полдня перекроют две улицы

Администрация Перми сообщает, что 28 мая в столице Прикамья из-за проведения шествия в честь Дня пограничника, будут перекрыты две городские улицы. Предупреждение появилось на сайте мэрии.
«В связи с проведением шествия, посвященного Дню пограничника, 28 мая с 09:00 до 12:45 будет временно ограничено движение транспорта, за исключением общественного, по улице Монастырская. С 10:30 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта, за исключением общественного, по улице Сибирской», — приводят конкретику в пресс-службе. Также полдня не будут курсировать автобусные маршруты №3 и №51, их изменять не планируют.
Улицу Монастырскую перекроют на участке от Речного вокзала до Сибирской. Запрет движения транспорта на Сибирской будет введен на отрезке от Монастырской до Белинского.
Администрация Перми сообщает, что 28 мая в столице Прикамья из-за проведения шествия в честь Дня пограничника, будут перекрыты две городские улицы. Предупреждение появилось на сайте мэрии. «В связи с проведением шествия, посвященного Дню пограничника, 28 мая с 09:00 до 12:45 будет временно ограничено движение транспорта, за исключением общественного, по улице Монастырская. С 10:30 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта, за исключением общественного, по улице Сибирской», — приводят конкретику в пресс-службе. Также полдня не будут курсировать автобусные маршруты №3 и №51, их изменять не планируют. Улицу Монастырскую перекроют на участке от Речного вокзала до Сибирской. Запрет движения транспорта на Сибирской будет введен на отрезке от Монастырской до Белинского. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми отменили рейсы электропоездов. Также летом несколько пермских улиц будут закрыты для транспорта из-за коммунального ремонта.