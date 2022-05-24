В Перми отменили проработавшую шесть дней электричку

Электричка останется в депо Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми отменили рейс электрички «Кабельная — Левшино — Кабельная», который был призван снизить транспортную нагрузку на дорогу по Камской ГЭС, где идут ремонтные работы. Шатл запустили 20 мая после возмущения жителей, которые из-за ремонта моста не могли попасть в центр города из правобережной части Перми.

«С 26 по 31 мая временно отменяются поезда сообщением Кабельная — Левшино — Кабельная», — сообщается в соцсетях Пермской пригородной компании. Причиной отмены стало временное открытие двухполосного автомобильного движения через КамГЭС.

Капремонт дороги по плотине КамГЭС стартовал 14 мая, он продлится до 31 августа. На это время движение автотранспорта организовано по одной полосе. В качестве альтернативы мосту 20 мая запустили шатл «Кабельная — Левшино — Кабельная», что стало возможно благодаря экстренному созданию станции «Кабельная». С 26 мая на несколько дней движение по плотине вернут в привычный формат, что связано с другими ремонтными работами РЖД. В департаменте транспорта Перми отмечают, что несмотря на открытие полосы для проезда через ГЭС автобусы № 24, № 44 и №73К продолжат следовать по новым маршрутам, введенным после начала ремонта дороги.