В Перми до конца лета перекрывают улицы

Закрыть движение нужно для ремонта теплосетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми из-за работы коммунальщиков на двух улицах будет перекрыто движение автотранспорта. Участок ул. Котельническая закроют с 1 июня до 30 августа, а два участка ул. Александра Невского — с 1 июня до 15 июля, и с 15 июля до 27 августа.

«С 1 июня до 30 августа будет временно закрыто движение транспорта по улице Котельническая от дома №17а по улице Воронежская до улицы Генерала Панфилова. С 1 июня до 15 июля будет временно закрыто движение транспорта на участке от улицы Адмирала Нахимова, 16 до дома №25 по улице Александра Невского. С 15 июля до 27 августа будет временно закрыто движение транспорта по улице Александра Невского на участке от дома №25 до улицы Ласьвинская», — говорится на сайте мэрии.

В эти дни рабочие будут выполнять работы по ремонту тепловой сети. Чиновники призывают водителей планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут.