Посол РФ нашел связь между оспой обезьян и лабораториями США

28 мая 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

По словам дипломата, вокруг России есть целая сеть биолабораторий, которые финансируются Америкой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Вспышка оспы обезьян в мире Между лабораториями, которые финансирует США в других государствах, и западноафриканским штаммом возбудителя оспы обезьян есть прямая связь. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале российской дипмиссии. «Согласно имеющейся информации, в Нигерии (города Абуджа, Зариа, Лагос) функционируют по меньшей мере четыре подконтрольных Вашингтону лаборатории. Обращает на себя внимание, что занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел именно из этого государства», — сообщил он. Антонов также отметил, что нужно активизировать международные усилия и укрепить Конвенцию о запрещении бактериологического и токсинного оружия. По его информации, вокруг России есть целая сеть биолабораторий США, на границах с Китаем происходит то же самое. Во время вынужденной спецоперации на территории Украины российскими военными были найдены биолаборатории, которые финансировались США. Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что биологические лаборатории, работавшие там, разрабатывали компоненты биологического оружия. Весной 2022 года в Испании и Португалии произошла вспышка обезьяньей оспы — заболевание передается от животного человеку. Теперь выдвигается множество версий, как люди заражаются этой болезнью. Так, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что обезьяны могли подхватить оспу от грызунов, являющихся главными переносчиками вируса, отмечает телеканал 360. При этом риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие, дополняет RT. Ранее Минобороны России также нашло связь между оспой обезьян и американскими биолабораториями, передает ОТР.

Между лабораториями, которые финансирует США в других государствах, и западноафриканским штаммом возбудителя оспы обезьян есть прямая связь. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале российской дипмиссии. «Согласно имеющейся информации, в Нигерии (города Абуджа, Зариа, Лагос) функционируют по меньшей мере четыре подконтрольных Вашингтону лаборатории. Обращает на себя внимание, что занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел именно из этого государства», — сообщил он. Антонов также отметил, что нужно активизировать международные усилия и укрепить Конвенцию о запрещении бактериологического и токсинного оружия. По его информации, вокруг России есть целая сеть биолабораторий США, на границах с Китаем происходит то же самое. Во время вынужденной спецоперации на территории Украины российскими военными были найдены биолаборатории, которые финансировались США. Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что биологические лаборатории, работавшие там, разрабатывали компоненты биологического оружия. Весной 2022 года в Испании и Португалии произошла вспышка обезьяньей оспы — заболевание передается от животного человеку. Теперь выдвигается множество версий, как люди заражаются этой болезнью. Так, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что обезьяны могли подхватить оспу от грызунов, являющихся главными переносчиками вируса, отмечает телеканал 360. При этом риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие, дополняет RT. Ранее Минобороны России также нашло связь между оспой обезьян и американскими биолабораториями, передает ОТР.