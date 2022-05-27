Журналистка обвинила Байдена в обмане американцев

28 мая 2022 в 08:15 Размер текста - 17 +

Инфляция в США при правлении Джо Байдена подскочила в несколько раз Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Президент США Джо Байден обманывает граждан о резком росте цен на бензин, озвучивая ненастоящие причины сложившейся ситуации. Такое заявление сделала обозреватель American Thinker Сандра Фридеман. «Повышенные цены на бензин — прямой результат того, что Джо Байден в первый же день в своей должности президента объявил об остановке в Америке бурения новых скважин, отказе от увеличения добычи нефти. И от реализации проекта трубопровода XL», — отметила она в статье. Она пояснила, что проблемы есть и с инфляцией в США, которая при правлении нынешнего американского лидера подскочила в несколько раз. «При президенте Трампе годовая инфляция составила 1,36%. С тех пор как Байден вступил в должность, инфляция резко возросла: с января по ноябрь 2021 года она подскочила почти до 7,5%», — считает журналистка. Ранее издание Reuters подсчитало, что уровень доверия американцев к президенту США на фоне роста инфляции и других проблем в государстве опустился до рекордных 36%. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Доверие к американскому лидеру продолжает снижаться на протяжении нескольких месяцев. Однако сам Байден считает, что Америка переживает небывалый подъем, пишет RT. Он заявлял, что пришел к власти не для того, чтобы получать одобрение в глазах общественности, дополняет ОТР.

Президент США Джо Байден обманывает граждан о резком росте цен на бензин, озвучивая ненастоящие причины сложившейся ситуации. Такое заявление сделала обозреватель American Thinker Сандра Фридеман. «Повышенные цены на бензин — прямой результат того, что Джо Байден в первый же день в своей должности президента объявил об остановке в Америке бурения новых скважин, отказе от увеличения добычи нефти. И от реализации проекта трубопровода XL», — отметила она в статье. Она пояснила, что проблемы есть и с инфляцией в США, которая при правлении нынешнего американского лидера подскочила в несколько раз. «При президенте Трампе годовая инфляция составила 1,36%. С тех пор как Байден вступил в должность, инфляция резко возросла: с января по ноябрь 2021 года она подскочила почти до 7,5%», — считает журналистка. Ранее издание Reuters подсчитало, что уровень доверия американцев к президенту США на фоне роста инфляции и других проблем в государстве опустился до рекордных 36%. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Доверие к американскому лидеру продолжает снижаться на протяжении нескольких месяцев. Однако сам Байден считает, что Америка переживает небывалый подъем, пишет RT. Он заявлял, что пришел к власти не для того, чтобы получать одобрение в глазах общественности, дополняет ОТР.