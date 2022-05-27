В Кургане планируют запустить прямые авиаперелеты до Махачкалы

Запуск авиаперелетов из Кургана в Махачкалу возможен при финансовой поддержке правительства Курганской области (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство аэропорта Кургана совместно с правительством региона обсуждает возможность запуска авиасообщения Курган — Махачкала (Дагестан). С исполнительным директором аэропорта Дмитрием Коваленко пообщался корреспондент URA.RU.

Инициатива была предложена специалистами авиакомпании Nordwind airlines. «Сейчас идут переговоры о возможности открытия субсидированного рейса [Курган — Махачкала] с правительством Курганской области», — заявил Коваленко.

Компания Nordwind уже сейчас осуществляет авиаперелеты из Кургана в Санкт-Петербург и Сочи 2 раза в неделю. Из-за большого пассажиропотока на курортном направлении полеты будут осуществляться на самолете Boeing 737—800, который имеет 189 мест эконом-класса. Самолет, перевозивший пассажиров ранее, имел только 110 мест класса «эконом».

Кроме того, в начале июля произойдет запуск полетов до аэропорта «Шереметьево». Срок первого перелета сместился с пятого на второе число. Из преимуществ направления авиаперевозчик Nordwind называет частоту полетов — 2 раза в сутки.

О том, что курганцы будут летать до Москвы на судах авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines) вместо самолетов «Победы» из-за того, что в регионе должен появится вечерний рейс, URA.RU писало ранее. В конце 2019 года Nordwind уже запускала такой рейс, но из-за пандемии он был отменен.