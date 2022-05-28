28 мая 2022
27 мая 2022

В Тюмени начали продавать замену Coca-Cola и Sprite от «Очаково». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, клипарт. Екатеринбург, coca-cola, напиток, газированая вода, кока кола
Отечественные аналоги Coca-Cola, Sprite и Fanta от «Очаково» появились на прилавках тюменских магазинов Фото:

Тюменцы в социальных сетях делятся фотографиями с альтернативой западных брендов Coca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки отечественного производства от «Очаково» Cool-cola, Fancy и Street заметили на прилавках гипермаркета «Лента».

«Произошло импортозамещение уже в Тюмени», — прокомментировал фотографию автор публикации в telegram-канале «Тюмень ЧП». За полтора литра газировки от отечественного производителя в «Ленте» просят 99 рублей. При этом в том же магазине на напитки западных брендов выставлен ценник в 142 рубля за полтора литра.

Страны Евросоюза, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. В связи с этим крупные западные производители и бренды массово стали уходить с российского рынка. Ранее URA.RU сообщало, что замена иностранным брендам недавно появились в ЯНАО. Напитками Fancy, Street и Cool-Cola начал торговать магазин «Магнит».

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Тюменцы в социальных сетях делятся фотографиями с альтернативой западных брендов Coca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки отечественного производства от «Очаково» Cool-cola, Fancy и Street заметили на прилавках гипермаркета «Лента». «Произошло импортозамещение уже в Тюмени», — прокомментировал фотографию автор публикации в telegram-канале «Тюмень ЧП». За полтора литра газировки от отечественного производителя в «Ленте» просят 99 рублей. При этом в том же магазине на напитки западных брендов выставлен ценник в 142 рубля за полтора литра. Страны Евросоюза, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. В связи с этим крупные западные производители и бренды массово стали уходить с российского рынка. Ранее URA.RU сообщало, что замена иностранным брендам недавно появились в ЯНАО. Напитками Fancy, Street и Cool-Cola начал торговать магазин «Магнит».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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