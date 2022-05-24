24 мая 2022

«Магнит» в ЯНАО начал торговать аналогами Coca-Cola и Fanta. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток 25 марта. Тюмень, кока-кола, coca-cola
Цена отечественных Street, Fancy и CoolCola составила 50 рублей за полтора литра Фото:
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Жители Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили на полках супермаркета «Магнит» первые партии отечественных напитков Street, Fancy и CoolCola, которые стали аналогами западных брендов Coca-Cola, Fanta и Sprite. Об этом горожане рассказали в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото сладкой газировки.

«Вот импортозамещение. Уже на полках «Магнита», — написал анонимный автор в группе «Независимый Ноябрьск».

На фото видно, что цена напитков составляет 50 рублей. При этом стоимость западной Coca-Cola в «Магнит» составляет 120 рублей за полтора литра, а цена за пол-литра Sprite и Fanta достигла 80 рублей. «Покупатели обращают внимание на напитки российских производителей. Им интересно сравнить вкус, поэтому покупают часто», — рассказал корреспонденту URA.RU продавец супермаркета.

Страны Евросоюза, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. В связи с этим крупные западные производители и бренды массово стали уходить с российского рынка.

Отечественные напитки, призванные заменить импорт
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Жители Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили на полках супермаркета «Магнит» первые партии отечественных напитков Street, Fancy и CoolCola, которые стали аналогами западных брендов Coca-Cola, Fanta и Sprite. Об этом горожане рассказали в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото сладкой газировки. «Вот импортозамещение. Уже на полках «Магнита», — написал анонимный автор в группе «Независимый Ноябрьск». На фото видно, что цена напитков составляет 50 рублей. При этом стоимость западной Coca-Cola в «Магнит» составляет 120 рублей за полтора литра, а цена за пол-литра Sprite и Fanta достигла 80 рублей. «Покупатели обращают внимание на напитки российских производителей. Им интересно сравнить вкус, поэтому покупают часто», — рассказал корреспонденту URA.RU продавец супермаркета. Страны Евросоюза, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. В связи с этим крупные западные производители и бренды массово стали уходить с российского рынка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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