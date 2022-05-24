Цена отечественных Street, Fancy и CoolCola составила 50 рублей за полтора литра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили на полках супермаркета «Магнит» первые партии отечественных напитков Street, Fancy и CoolCola, которые стали аналогами западных брендов Coca-Cola, Fanta и Sprite. Об этом горожане рассказали в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото сладкой газировки.

«Вот импортозамещение. Уже на полках «Магнита», — написал анонимный автор в группе «Независимый Ноябрьск».

На фото видно, что цена напитков составляет 50 рублей. При этом стоимость западной Coca-Cola в «Магнит» составляет 120 рублей за полтора литра, а цена за пол-литра Sprite и Fanta достигла 80 рублей. «Покупатели обращают внимание на напитки российских производителей. Им интересно сравнить вкус, поэтому покупают часто», — рассказал корреспонденту URA.RU продавец супермаркета.

Страны Евросоюза, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. В связи с этим крупные западные производители и бренды массово стали уходить с российского рынка.