Министр Новак: Европа будет покупать нефть у РФ через посредников

19 мая 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Россия продолжит экспорт нефти, заявил Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия будет поставлять свою нефть тем странам, которые займутся поставками сырья в Европу вместо РФ. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «При отказе Евросоюза от российской нефти на рынке просто произойдет перераспределение. Россия направит свою нефть туда, откуда уйдет сырье для Европы», — сказал Новак. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». По данным газеты Financial Times, отказ от российских газа и нефти обойдется ЕС в 195 млрд евро.

Россия будет поставлять свою нефть тем странам, которые займутся поставками сырья в Европу вместо РФ. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «При отказе Евросоюза от российской нефти на рынке просто произойдет перераспределение. Россия направит свою нефть туда, откуда уйдет сырье для Европы», — сказал Новак. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». По данным газеты Financial Times, отказ от российских газа и нефти обойдется ЕС в 195 млрд евро.