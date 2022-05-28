Аналитик Сыроваткин спрогнозировал курс доллара к концу 2022 года

29 мая 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Во второй половине 2022 курс доллара может превысить 80 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года. Об этом рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. По его словам, на это будут влиять постепенное смягчение валютного контроля со стороны государства, а также рост импорта из-за пристраивания цепочек поставок. «Также стоит ожидать усиления спроса на валюту благодаря перспективам увеличения экспорта по мере создания новых цепочек поставок. Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть „справедливый“ курс доллара к рублю выше 80», — рассказал Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм». Санкции Запада, ставшие ответом на спецоперацию РФ на Украине, привели к снижению спроса на доллар и евро, ранее заявляли аналитики. В результате доллар впервые с 2018 года упал ниже 56 рублей, а евро понизился до 58 рублей впервые с июня 2015 года. Однако в конце мая российские власти начали готовиться к ослаблению рубля. Как отмечали эксперты, слишком крепкий рубль не выгоден бюджету, привязанному к ценам за нефть и газ. Уже 27 мая курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая.

Укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года. Об этом рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. По его словам, на это будут влиять постепенное смягчение валютного контроля со стороны государства, а также рост импорта из-за пристраивания цепочек поставок. «Также стоит ожидать усиления спроса на валюту благодаря перспективам увеличения экспорта по мере создания новых цепочек поставок. Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть „справедливый“ курс доллара к рублю выше 80», — рассказал Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм». Санкции Запада, ставшие ответом на спецоперацию РФ на Украине, привели к снижению спроса на доллар и евро, ранее заявляли аналитики. В результате доллар впервые с 2018 года упал ниже 56 рублей, а евро понизился до 58 рублей впервые с июня 2015 года. Однако в конце мая российские власти начали готовиться к ослаблению рубля. Как отмечали эксперты, слишком крепкий рубль не выгоден бюджету, привязанному к ценам за нефть и газ. Уже 27 мая курс доллара превысил 67 рублей впервые с 12 мая.