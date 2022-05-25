Власти готовятся к ослаблению курса рубля

Почему доллар и евро могут отыграть потери

25 мая 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

Курс доллара одиннадцать недель подряд двигался к 50 рублям Фото: Александр Мамаев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти готовятся к ослаблению рубля. Как сообщил URA.RU близкий к правительству РФ источник, в кулуарах обсуждается, что национальная валюта, впервые с 2018 года усилившаяся до 56 рублей за доллар, достигла потолка и в ближайшие недели начнет откат. Слишком крепкий рубль не выгоден бюджету, привязанному к ценам за нефть и газ, объясняют эксперты. На закрытии торгов на бирже 25 мая доллар уже продавали за 60 рублей. В четверг власти примут решение, которое сильнее скорректирует курс. Российская валюта укреплялась одиннадцать недель подряд после того, как 10 марта упала до исторического минимума в 121 рубль за доллар. Его минимальный курс был зафиксирован 25 мая — 55,8 рубля за доллар. Как сообщил URA.RU источник, близкий к правительству, «рубль может еще колебаться», но в целом «достиг своего максимума». «Есть неформальное указание готовиться к его постепенному ослаблению», — рассказал URA.RU собеседник на условиях анонимности. Курс доллара к рублю по данным Мосбиржи Фото: URA.RU © URA.RU Ответ Минэкономразвития РФ на запрос URA.RU подтверждает этот инсайд. В ведомстве назвали пиком усиления рубля второй квартал 2022 года. В министерстве прогнозируют, что впереди его плавное ослабление, назвав целый набор причин: поток импорта вырастет, цены на нефть упадут, ключевая ставка ЦБ снизится, а деньги за рубеж можно будет переводить свободнее. «Импорт, потоки капитала будут постепенно адаптироваться под новые условия. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России. Дополнительным фактором в среднесрочной перспективе станет динамика экспортных цен на нефть и другие сырьевые товары», — сказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Чтобы избежать резкого усиления рубля, власти уже приняли меры: несколько раз снизили ключевую ставку вплоть до 14%, отменили комиссию в 12% на покупку валюты на бирже, повысили размер разрешенной суммы вывода средств за рубеж с 10 тысяч до 50 тысяч долларов в месяц и разрешили физлицам без ограничений покупать валюту дружественных стран. 24 мая норматив обязательной продажи валюты для экспортеров уменьшили до 50%. В продолжение этой политики на внеочередном заседании 26 мая Центробанк снова снизит ключевую ставку, знает другой источник URA.RU. Последние недели доллар сильно разочаровывал россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что ставка будет снижена до 12% годовых. Об этом он заявил в среду в кулуарах встречи кредитных организаций с руководством регулятора. На фоне прогноза Минэкономразвития и слухов о скором снижении ключевой ставки, рубль начал постепенно сдавать позиции. Так, в начале торгов на Московской бирже 25 мая курс доллара падал ниже 56 рублей, но ближе концу дня резко укрепился, подскочив почти до 59 рублей на момент закрытия торгов. Правительству следует поскорее наладить параллельный импорт, сходятся во мнении экономисты Фото: Анна Майорова © URA.RU Для России выгодно, если курс повысится примерно до 70 рублей за доллар, полагает профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган. По его словам, из-за санкций объем импорта резко сократился, а экспорт остался прежним, в результате в страну поступает много валюты, а тратить ее не на что — это и укрепило курс рубля. «Но слишком крепкий рубль не выгоден экономике России, потому что бюджет во многом рассчитан из экспортных доходов за нефть, газ и другие товары. Сейчас экспорт остался прежним, а импорт упал. В результате мы получили укрепление национальной валюты и снижение экспортной выручки в рублях. У государства есть цель наполнить бюджет доходами от экспорта. Курс доллара на 20% выше был бы более комфортен для бюджета», — объяснил эксперт. Курс доллара в 2022 году показал бешеную волатильность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По мнению Когана, чтобы ослабить национальную валюту и увеличить доходы бюджета в рублях, у государства есть несколько инструментов. «Во-первых, власти могут полностью или частично отказаться от требования об обязательной продаже валютной выручки, это уже началось. Во-вторых, дать больше свободы нерезидентам, по крайней мере, дружественных стран. В-третьих, на ситуацию можно повлиять стимулированием параллельного импорта», — перечислил он. Публично Банк России занимает нейтральную позицию и не комментирует ничьи прогнозы, но на деле решение регулятора снизить ставку, которое с большой вероятностью примут 26 мая, ослабит рубль, объяснил URA.RU ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Обычно, когда ЦБ снижает ставку, бизнес получает кредиты дешевле и может взять на себя больший риск. На эти рубли покупают валюту, на валюту приобретают импортные товары и пускают их в дело. В результате курс доллара растет, а курс рубля падает, но зато экономика оживает. Весь вопрос в том, будет ли завтра снижена ключевая ставка достаточно сильно, чтобы был положительный эффект», — пояснил финансист. Больше ста рублей доллар стоил недолго — считанные дни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По мнению Голубовского, усилий Центробанка и прогнозов Минэкономразвития может оказаться недостаточно для разворота мощного тренда на укрепление рубля. «Проблема в том, что валюту трудно потратить. Пока идет торговая война, покупать зарубежные товары за доллары и евро проблематично, а просто хранить их опасно — могут отнять, как отняли золотовалютные резервы. Возможно, цены на энергоносители в этом году упадут [как это прогнозируют в Минэке], но не обязательно. Если в США начнется рецессия, то она может пойти по стагфляционному сценарию, то есть доллар ослабнет, а цена на нефть вырастет, и валюты у России станет еще больше. У нас картошка станет самой дорогой в мире, если считать в долларах», — добавил он. Статья по теме Мишустин обошел санкции на импорт в Россию Разворота курса осталось ждать считанные дни, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Завтра ЦБ снизит ставку до 12%, но ближайшая цель — 10%, это тоже ослабит рубль. Плюс к этому решение правительства повысить пенсии, МРОТ, выплаты военнослужащим и другим лицам — всего деньги получат около 50 млн человек, рублей в экономике станет больше [и он станет дешевле]. Дальше власти смягчат валютный контроль, а в будущем придется выпускать из российских активов нерезидентов [разрешить иностранному бизнесу продавать акции российских компаний], так что спрос на доллар вырастет», — перечислил он. Для простых россиян укрепление рубля станет позитивным событием только в том случае, если цены на товары будут снижаться, указал URA.RU главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко. «Люди, исходя из опыта прошлых лет, привыкли ставить знак равенства между крепким рублем и дешевым импортом, но на деле у нас высокая инфляция. Пока экспорт у России будет большим, а импорт товаров снова не наладят, реального курса рубля мы не увидим», — заключил экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти готовятся к ослаблению рубля. Как сообщил URA.RU близкий к правительству РФ источник, в кулуарах обсуждается, что национальная валюта, впервые с 2018 года усилившаяся до 56 рублей за доллар, достигла потолка и в ближайшие недели начнет откат. Слишком крепкий рубль не выгоден бюджету, привязанному к ценам за нефть и газ, объясняют эксперты. На закрытии торгов на бирже 25 мая доллар уже продавали за 60 рублей. В четверг власти примут решение, которое сильнее скорректирует курс. Российская валюта укреплялась одиннадцать недель подряд после того, как 10 марта упала до исторического минимума в 121 рубль за доллар. Его минимальный курс был зафиксирован 25 мая — 55,8 рубля за доллар. Как сообщил URA.RU источник, близкий к правительству, «рубль может еще колебаться», но в целом «достиг своего максимума». «Есть неформальное указание готовиться к его постепенному ослаблению», — рассказал URA.RU собеседник на условиях анонимности. Ответ Минэкономразвития РФ на запрос URA.RU подтверждает этот инсайд. В ведомстве назвали пиком усиления рубля второй квартал 2022 года. В министерстве прогнозируют, что впереди его плавное ослабление, назвав целый набор причин: поток импорта вырастет, цены на нефть упадут, ключевая ставка ЦБ снизится, а деньги за рубеж можно будет переводить свободнее. «Импорт, потоки капитала будут постепенно адаптироваться под новые условия. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России. Дополнительным фактором в среднесрочной перспективе станет динамика экспортных цен на нефть и другие сырьевые товары», — сказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Чтобы избежать резкого усиления рубля, власти уже приняли меры: несколько раз снизили ключевую ставку вплоть до 14%, отменили комиссию в 12% на покупку валюты на бирже, повысили размер разрешенной суммы вывода средств за рубеж с 10 тысяч до 50 тысяч долларов в месяц и разрешили физлицам без ограничений покупать валюту дружественных стран. 24 мая норматив обязательной продажи валюты для экспортеров уменьшили до 50%. В продолжение этой политики на внеочередном заседании 26 мая Центробанк снова снизит ключевую ставку, знает другой источник URA.RU. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что ставка будет снижена до 12% годовых. Об этом он заявил в среду в кулуарах встречи кредитных организаций с руководством регулятора. На фоне прогноза Минэкономразвития и слухов о скором снижении ключевой ставки, рубль начал постепенно сдавать позиции. Так, в начале торгов на Московской бирже 25 мая курс доллара падал ниже 56 рублей, но ближе концу дня резко укрепился, подскочив почти до 59 рублей на момент закрытия торгов. Для России выгодно, если курс повысится примерно до 70 рублей за доллар, полагает профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган. По его словам, из-за санкций объем импорта резко сократился, а экспорт остался прежним, в результате в страну поступает много валюты, а тратить ее не на что — это и укрепило курс рубля. «Но слишком крепкий рубль не выгоден экономике России, потому что бюджет во многом рассчитан из экспортных доходов за нефть, газ и другие товары. Сейчас экспорт остался прежним, а импорт упал. В результате мы получили укрепление национальной валюты и снижение экспортной выручки в рублях. У государства есть цель наполнить бюджет доходами от экспорта. Курс доллара на 20% выше был бы более комфортен для бюджета», — объяснил эксперт. По мнению Когана, чтобы ослабить национальную валюту и увеличить доходы бюджета в рублях, у государства есть несколько инструментов. «Во-первых, власти могут полностью или частично отказаться от требования об обязательной продаже валютной выручки, это уже началось. Во-вторых, дать больше свободы нерезидентам, по крайней мере, дружественных стран. В-третьих, на ситуацию можно повлиять стимулированием параллельного импорта», — перечислил он. Публично Банк России занимает нейтральную позицию и не комментирует ничьи прогнозы, но на деле решение регулятора снизить ставку, которое с большой вероятностью примут 26 мая, ослабит рубль, объяснил URA.RU ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский. «Обычно, когда ЦБ снижает ставку, бизнес получает кредиты дешевле и может взять на себя больший риск. На эти рубли покупают валюту, на валюту приобретают импортные товары и пускают их в дело. В результате курс доллара растет, а курс рубля падает, но зато экономика оживает. Весь вопрос в том, будет ли завтра снижена ключевая ставка достаточно сильно, чтобы был положительный эффект», — пояснил финансист. По мнению Голубовского, усилий Центробанка и прогнозов Минэкономразвития может оказаться недостаточно для разворота мощного тренда на укрепление рубля. «Проблема в том, что валюту трудно потратить. Пока идет торговая война, покупать зарубежные товары за доллары и евро проблематично, а просто хранить их опасно — могут отнять, как отняли золотовалютные резервы. Возможно, цены на энергоносители в этом году упадут [как это прогнозируют в Минэке], но не обязательно. Если в США начнется рецессия, то она может пойти по стагфляционному сценарию, то есть доллар ослабнет, а цена на нефть вырастет, и валюты у России станет еще больше. У нас картошка станет самой дорогой в мире, если считать в долларах», — добавил он. Разворота курса осталось ждать считанные дни, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Завтра ЦБ снизит ставку до 12%, но ближайшая цель — 10%, это тоже ослабит рубль. Плюс к этому решение правительства повысить пенсии, МРОТ, выплаты военнослужащим и другим лицам — всего деньги получат около 50 млн человек, рублей в экономике станет больше [и он станет дешевле]. Дальше власти смягчат валютный контроль, а в будущем придется выпускать из российских активов нерезидентов [разрешить иностранному бизнесу продавать акции российских компаний], так что спрос на доллар вырастет», — перечислил он. Для простых россиян укрепление рубля станет позитивным событием только в том случае, если цены на товары будут снижаться, указал URA.RU главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко. «Люди, исходя из опыта прошлых лет, привыкли ставить знак равенства между крепким рублем и дешевым импортом, но на деле у нас высокая инфляция. Пока экспорт у России будет большим, а импорт товаров снова не наладят, реального курса рубля мы не увидим», — заключил экономист.